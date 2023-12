Australian Open: Alle Sieger und Siegerinnen seit 1905 als Liste

Bereits seit 1905 werden die Australian Open ausgetragen - eines der wichtigsten Tennisturniere der Welt. Wir haben für Sie den Überblick über alle Sieger, Siegerinnen und die Rekordhalter.

Der Sieger der Australian Open 2023 steht fest. Der serbische Tennis-Star Novak Djokovic gewann gegen den griechischen Spieler Stefanos Tsitsipas. Für Djokovic war es der zehnte Sieg bei dem Grand Slam Turnier in Australien. Doch wer waren nochmal die anderen Sieger? Und wer von ihnen durfte den Norman Brookes Challenge Cup schon mehr als einmal in den Händen halten? Wir haben für Sie die Übersicht über alle Sieger und die Rekordsieger des berühmten Turniers.

Australian Open finden bereits seit 1905 statt

Bereits 1905 wurde das erste Mal ein Vorläuferturnier der Australian Open ausgetragen. Es dauerte allerdings noch bis 1969 bis das Turnier tatsächlich auch Australian Open genannt wurde. Dreimal wurden die Australian Open bisher pausiert: Einmal zwischen 1916 und 1918 aufgrund des Ersten Weltkriegs, ein weiteres Mal zwischen 1941 und 1945 wegen des Zweiten Weltkriegs sowie einmal im Jahr 1986, weil in diesem Jahr der Spielrhythmus auf Januar verlegt wurde. Dafür fand das Tennisturnier in Down Under im Jahr 1977 gleich zwei Mal statt - einmal im Januar und einmal im Dezember. Seit 1987 werden die Australian Open jedes Jahr im Januar gespielt. Austragungsort ist Melbourne.

Übrigens: Auf die Spieler wartet jedes Jahr ein nicht unerhebliches Preisgeld. 2023 erhielt Djokovic beispielsweise 2.975.000 Australische Dollar, was umgerechnet etwa 1,9 Millionen Euro entspricht.

Das sind alle Sieger der Australian Open im Überblick

Jahr Sieger Finalgegner Endergebnis 1905 Rodney Hearth Arthur Curtis 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 1906 Anthony Wilding Francis Fisher 6:0, 6:4, 6:4 1907 Horace Rice Harry Parker 6:3, 6:4, 6:4 1908 Fred Alexander Alfred Dunlop 3:6, 3:6, 6:0, 6:2, 6:3 1909 Anthony Wilding Ernie Parker 6:1, 7:5, 6:2 1910 Rodney Heath Horace Rice 6:4, 6:3, 6:2 1911 Norman Brookes Horace Rice 6:1, 6:2, 6:3 1912 James Parke Alfred Beamish 3:6, 6:3, 1:6, 6:1, 7:5 1913 Ernie Parker Harry Parker 2:6, 6:1, 6:3, 6:2 1914 Arthur O'Hara Wood Gerald Patterson 6:4, 6:3, 5:7, 6:1 1915 Gordon Lowe Horace Rice 4:6, 6:1, 6:1, 6:4 1916-18 ausgefallen (1. WK) 1919 Algernon Kingscote Eric Pockley 6:4, 6:0, 6:3 1920 Pat O'Hara Wood Ronald Thomas 6:3, 4:6, 6:8, 6:1, 6:3 1921 Rhys Gemmell Alf Hedeman 7:5, 6:1, 6:4 1922 James Anderson Gerald Patterson 6:0, 3:6, 3:6, 6:3, 6:2 1923 Pat O'Hara Wood Bert St. John 6:1, 6:1, 6:3 1924 James Anderson Richard Schlesinger 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3 1925 James Anderson Gerald Patterson 11:9, 2:6, 6:2, 6:3 1926 John Hawkes James Willard 6:1, 6:3, 6:1 1927 Gerald Patterson John Hawkes 3:6, 6:4, 3:6, 18:16, 6:3 1928 Jean Borotra Jack Cummings 6:4, 6:1, 4:6, 5:7, 6:3 1929 Colin Gregory Richard Schlesinger 6:2, 6:2, 5:7, 7:5 1930 Gar Moon Harry Hopman 6:3, 6:1, 6:3 1931 Jack Crawford Harry Hopman 6:4, 6:2, 2:6, 6:1 1932 Jack Crawford Harry Hopman 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:1 1933 Jack Crawford Keith Gledhill 2:6, 7:5, 6:3, 6:2 1934 Fred Perry Jack Crawford 6:3, 7:5, 6:1 1935 Jack Crawford Fred Perry 2:6, 6:4, 6:4, 6:4 1936 Adrian Quist Jack Crawford 6:2, 6:3, 4:6, 3:6, 9:7 1937 Vivian McGrath John Bromwich 6:3, 1:6, 6:0, 2:6, 6:1 1938 Don Budge John Bromwich 6:4, 6:2, 6:1 1939 John Bromwich Adrian Quist 6:4, 6:1, 6:3 1940 Adrian Quist Jack Crawford 6:3, 6:1, 6:2 1941-45 ausgefallen (2. WK) 1946 John Bromwich Dinny Pails 5:7, 6:3, 7:5, 3:6, 6:2 1947 Dinny Pails John Bromwich 4:6, 6:4, 3:6, 7:5, 8:6 1948 Adrian Quist John Bromwich 6:4, 3:6, 6:3, 2:6, 6:3 1949 Frank Sedgman John Bromwich 6:3, 6:2, 6:2 1950 Frank Sedgman Ken McGregor 6:3, 6:4, 4:6, 6:1 1951 Dick Savitt Ken McGregor 6:3, 2:6, 6:3, 6:1 1952 Ken McGregor Frank Sedgman 7:5, 12:10, 2:6, 6:2 1953 Ken Rosewall Mervyn Rose 6:0, 6:3, 6:4 1954 Mervyn Rose Rex Hartwig 6:2, 0:6, 6:4, 6:2 1955 Ken Rosewall Lew Hoad 9:7, 6:4, 6:4 1956 Lew Hoad Ken Rosewall 6:4, 3:6, 6:4, 7:5 1957 Ashley Cooper Neale Fraser 6:3, 9:11, 6:4, 6:2 1958 Ashley Cooper Mal Anderson 7:5, 6:3, 6:4 1959 Alex Omodo Neale Fraser 6:1, 6:2, 3:6, 6:3 1960 Rod Laver Neale Fraser 5:7, 3:6, 6:3, 8:6, 8:6 1961 Roy Emerson Rod Laver 1:6, 6:3, 7:5, 6:4 1962 Rod Laver Roy Emerson 8:6, 0:6, 6:4, 6:4 1963 Roy Emerson Ken Fletcher 6:3, 6:3, 6:1 1964 Roy Emerson Fred Stolle 6:3, 6:4, 6:2 1965 Roy Emerson Fred Stolle 7:9, 2:6, 6:4, 7:5, 6:1 1966 Roy Emerson Arthur Ashe 6:4, 6:8, 6:2, 6:3 1967 Roy Emerson Arthur Ashe 6:4, 6:1, 6:4 1968 Bill Bowrey Juan Gisbert 7:5, 2:6, 9:7, 6:4 Beginn der Open Era 1969 Rod Laver Andrés Gimeno 6:3, 6:4, 7:5 1970 Arthur Ashe Dick Crealy 6:4, 9:7, 6:2 1971 Ken Rosewall Arthur Ashe 6:1, 7:5, 6:3 1972 Ken Rosewall Mal Anderson 7:6, 6:3, 7:5 1973 John Newcombe Onny Parun 6:3, 6:7, 7:5, 6:1 1974 Jimmy Connors Phil Dent 7:6, 6:4, 4:6, 6:3 1975 John Newcombe Jimmy Connors 7:5, 3:6, 6:4, 7:6 1976 Mark Edmondson John Newcombe 6:7, 6:3, 7:6, 6:1 1977 (Januar) Roscoe Tanner Guillermo Vilas 6:3, 6:3, 6:3 1977 (Dezember) Vitas Gerulaitis John Loyd 6:3, 7:6, 5:7, 3:6, 6:2 1978 Guillermo Vilas John Marks 6:4, 6:4, 3:6, 6:3 1979 Guillermo Vilas John Sadri 7:6, 6:3, 6:2 1980 Brian Teacher Kim Warwick 7:5, 7:6, 6:3 1981 Johan Kriek Steve Denton 6:2, 7:6, 6:7, 6:4 1982 Johan Kriek Steve Denton 6:3, 6:3, 6:2 1983 Mats Wilander Ivan Ledl 6:1, 6:4, 6:4 1984 Mats Wilander Kevin Curren 6:7, 6:4, 7:6, 6:2 1985 Stefan Edberg Mats Wilander 6:4, 6:3, 6:3 1986 kein Tunier 1987 Stefan Edberg Pat Cash 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3 1988 Mats Wilander Pat Cash 6:3, 6:7, 3:6, 6:1, 8:6 1989 Ivan Lendl Miloslav Mecir 6:2, 6:2, 6:2 1990 Ivan Lendl Stefan Edberg 4:6, 7:6, 5:2 Aufgabe 1991 Boris Becker Ivan Lendl 1:6, 6:4, 6:4, 6:4 1992 Jim Courier Stefan Edberg 6:3, 3:6, 6:4, 6:2 1993 Jim Courier Stefan Edberg 6:2, 6:1, 2:6, 7:5 1994 Pete Sampras Todd Martin 7:6, 6:4, 6:4 1995 Andre Agassi Pete Sampas 4:6, 6:1, 7:6, 6:4 1996 Boris Becker Michael Chang 6:2, 6:4, 2:6, 6:2 1997 Pete Sampras Carlos Moyá 6:2, 6:3, 6:3 1998 Petr Korda Marcelo Ríos 6:2, 6:2, 6:2 1999 Jewgeni Kafelnikow Thomas Enqvist 4:6, 6:0, 6:3, 7:6 2000 Andre Agassi Jewgeni Kafelnikow 3:6, 6:3, 6:2, 6:4 2001 Andre Agassi Arnaud Clément 6:4, 6:2, 6:2 2002 Thomas Johansson Marat Safin 3:6, 6:4, 6:4, 7:6 2003 Andre Agassi Rainer Schüttler 6:2, 6:2, 6:1 2004 Roger Federer Marat Safin 7:6, 6:4, 6:2 2005 Marat Safin Lleyton Hewitt 1:6, 6:3, 6:4, 6:4 2006 Roger Federer Marcos Baghdatis 5:7, 7:5, 6:0, 6:2 2007 Roger Federer Fernando González 7:6, 6:4, 6:4 2008 Novak Djokovic Jo-Wilfried Tsonga 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 2009 Rafael Nadal Roger Federer 7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2 2010 Roger Federer Andy Murray 6:3, 6:4, 7:6 2011 Novak Djokovic Andy Murray 6:4, 6:2, 6:3 2012 Novak Djokovic Rafael Nadal 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5 2013 Novak Djokovic Andy Murray 6:7, 7:6, 6:3, 6:2 2014 Stan Wawrinka Rafael Nadal 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 2015 Novak Djokovic Andy Murray 7:6, 6:7, 6:3, 6:0 2016 Novak Djokovic Andy Murray 6:1, 7:5, 7:6 2017 Roger Federer Rafael Nadal 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 2018 Roger Federer Marin Cilic 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1 2019 Novak Djokovic Rafael Nadal 6:3, 6:2, 6:3 2020 Novak Djokovic Dominic Thiem 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 2021 Novak Djokovic Daniil Medwedew 7:5, 6:2, 6:2 2022 Rafael Nadal Daniil Medwedew 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 2023 Novak Djokovic Stefanos Tsitsipas 6:3, 7:6, 7:6

Das sind die Rekordsieger der Australian Open

Bei den Australian Open treffen die besten Tennisspieler der Welt aufeinander. Manche von ihnen gingen dabei auch mehr als nur einmal als Sieger vom Platz. Novak Djokovic führt die Statistik der Rekordgewinner aktuell mit einer beachtlichen Zahl von zehn Siegen an.

Sieger Anzahl Siege Jahre Novak Djokovic 10 2008, 2011–2013, 2015, 2016, 2019–2021, 2023 Roger Federer 6 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018 Andre Agassi 4 1995, 2000, 2001, 2003 Mats Wilander 3 1983, 1984, 1988 Boris Becker 2 1991, 1996 Jim Courier 2 1992, 1993 Stefan Edberg 2 1985, 1987 Johan Kriek 2 1981, 1982 Ivan Lendl 2 1989, 1990 Rafael Nadal 2 2009, 2022 John Newcombe 2 1973, 1975 Ken Rosewall 2 1971, 1972 Peter Sampras 2 1994, 1997 Guillermo Vilas 2 1978, 1979

Das sind alle Siegerinnen der Australian Open im Überblick

Seit 1922 dürfen bei den Australian Open auch die Damen auf den Platz. Wir haben alle Siegerinnen und ihre Finalgegnerinnen für Sie in der Übersicht:

Jahr Siegerin Finalgegnerin Ergebnis 1922 Margaret Molesworth Esna Boyd 6:3, 10:8 1923 Margaret Molesworth Esna Boyd 6:1, 7:5 1924 Sylvia Lance Esna Boyd 6:3, 3:6, 8:6 1925 Daphne Akhurst Esna Boyd 1:6, 8:6, 6:4 1926 Daphne Akhurst Esna Boyd 6:1, 6:3 1927 Esna Boyd Sylvia Harper 5:7, 6:1, 6:2 1928 Daphne Akhurst Esna Boyd 7:5, 6:2 1929 Daphne Akhurst Louise Bickerton 6:1, 5:7, 6:2 1930 Daphne Akhurst Sylvia Harper 10:8, 2:6, 7:5 1931 Coral Buttsworth Marjorie Crawford 1:6, 6:3, 6:4 1932 Coral Buttsworth Kathrine Le Mesurier 9:7, 6:4 1933 Joan Hartigan Coral Buttsworth 6:4, 6:3 1934 Joan Hartigan Margaret Molesworth 6:1, 6:4 1935 Dorothy Round Nancy Lyle 1:6, 6:1, 6:3 1936 Joan Hartigan Nancye Wynne 6:4, 6:4 1937 Nancye Wynne Emily Westacott 6:3, 5:7, 6:4 1938 Dorothy Bundy Dorothy Stevenson 6:3, 6:2 1939 Emily Westacott Nell Hopman 6:1, 6:2 1940 Nancye Wynne Thelma Coyne 5:7, 6:4, 6:0 1941–1945 ausgefallen ( Zweiter Weltkrieg ) 1946 Nancye Bolton Joyce Fitch 6:4, 6:4 1947 Nancye Bolton Nell Hopman 6:3, 6:2 1948 Nancye Bolton Marie Toomey 6:3, 6:1 1949 Doris Hart Nancye Bolton 6:3, 6:4 1950 Louise Brough Doris Hart 6:4, 3:6, 6:4 1951 Nancye Bolton Thelma Long 6:1, 7:5 1952 Thelma Long Helen Angwin 6:2, 6:3 1953 Maureen Connolly Julie Sampson 6:3, 6:2 1954 Thelma Long Jenny Staley 6:3, 6:4 1955 Beryl Penrose Thelma Long 6:4, 6:3 1956 Mary Carter Thelma Long 3:6, 6:2, 9:7 1957 Shirley Fry Althea Gibson 6:3, 6:4 1958 Angela Mortimer Lorraine Coghlan 6:3, 6:4 1959 Mary Reitano Renée Schuurman 6:2, 6:3 1960 Margaret Smith Jan Lehane 7:5, 6:2 1961 Margaret Smith Jan Lehane 6:1, 6:4 1962 Margaret Smith Jan Lehane 6:0, 6:2 1963 Margaret Smith Jan Lehane 6:2, 6:2 1964 Margaret Smith Lesley Turner 6:3, 6:2 1965 Margaret Smith Maria Bueno 5:7, 6:4, 5:2 Aufgabe 1956 Margaret Smith Nancy Richey kampflos 1967 Nancy Richey Lesley Turner 6:1, 6:4 1968 Billie Jean King Margaret Court 6:1, 6:2 Beginn der Open-Ära 1969 Margaret Court Billie Jean King 6:4, 6:1 1970 Margaret Court Kerry Melville 6:1, 6:3 1971 Margaret Court Evonne Goolagong 2:6, 7:6, 7:5 1972 Virgina Wade Evonne Goolagong 6:4, 6:4 1973 Margaret Court Evonne Goolagong 6:4, 7:5 1974 Evonne Goolagong Chris Evert 7:6, 4:6, 6:0 1975 Evonne Goolagong Martina Navrátilová 6:3, 6:2 1976 Evonne Cawley Renáta Tomanová 6:2, 6:2 1977 (Januar) Kerry Reid Dianne Fromholtz 7:5, 6:2 1977 (Dezember) Evonne Cawley Helen Cawley 6:3, 6:0 1978 Christine O'Neil Betsy Nagelsen 6:3, 7:6 1979 Barbara Jordan Sharon Walsh 6:3, 6:3 1980 Hana Mandlíková Wendy Turnbull 6:0, 7:5 1981 Martina Navratilova Chris Evert-Lloyd 6:7, 6:4, 7:5 1982 Chris Evert-Lloyd Martina Navratilova 6:3, 2:6, 6:3 1983 Martina Navratilova Kathy Jordan 6:2, 7:6 1984 Christ Evert-Lloyd Helena Suková 6:7, 6:1, 6:3 1985 Martina Navratilova Chris Evert-Lloyd 6:2, 4:6, 6:2 1986 Kein Turnier (Umstellung auf Austragung im Januar) 1987 Hana Mandlíková Martina Navratilova 7:5, 7:6 1988 Steffi Graf Chris Evert 6:1, 7:6 1989 Steffi Graf Helena Suková 6:4, 6:4 1990 Steffi Graf Mary Joe Fernández 6:3, 6:4 1991 Monica Seles Jana Novotná 5:7, 6:3, 6:1 1992 Monica Seles Mary Joe Fernández 6:2, 6:3 1993 Monica Seles Steffi Graf 4:6, 6:3, 6:2 1994 Steffi Graf Arantxa Sánchez Vicario 6:0, 6:2 1995 Mary Pierce Arantxa Sánchez Vicario 6:3, 6:2 1996 Monica Seles Anke Huber 6:4, 6:1 1997 Martina Hingis Mary Pierce 6:2, 6:2 1998 Martina Hingis Conchita Martínez 6:3, 6:3 1999 Martina Hingis Amélie Mauresmo 6:2, 6:3 2000 Lindsay Davenport Martina Hingis 6:1, 7:5 2001 Jennifer Capriati Martina Hingis 6:4, 6:3 2002 Jennifer Capriati Martina Hingis 4:6, 7:6, 6:2 2003 Serena Williams Venus Williams 7:6, 3:6, 6:4 2004 Justine Henin-Hardenne Kim Clijsters 6:3, 4:6, 6:3 2005 Serena Williams Lindsay Davenport 2:6, 6:3, 6:0 2006 Amélie Mauresmo Justine Henin-Hardenne 6:1, 2:0 Aufgabe 2007 Serena Williams Marija Scharapowa 6:1, 6:2 2008 Marija Scharapowa Ana Ivanović 7:5, 6:3 2009 Serena Williams Dinara Safina 6:0, 6:3 2010 Serena Williams Justine Henin 6:4, 3:6, 6:2 2011 Kim Clijsters Li Na 3:6, 6:3, 6:3 2012 Wiktoryja Asaranka Marija Scharapowa 6:3, 6:0 2013 Wiktoryja Asaranka Li Na 4:6, 6:4, 6:3 2014 Li Na Dominika Cibulková 7:6, 6:0 2015 Serena Williams Marija Scharapowa 6:3, 7:6 2016 Angelique Kerber Serena Williams 6:4, 3:6, 6:4 2017 Serena Williams Venus Williams 6:4, 6:4 2018 Caroline Wozniacki Simona Halep 7:6, 3:6, 6:4 2019 Naomi Osaka Petra Kvitová 7:6, 5:7, 6:4 2020 Sofia Kenin Garbiñe Muguruza 4:6, 6:2, 6:2 2021 Naomi Osaka Jennifer Brady 6:4, 6:3 2022 Ashleigh Barty Danielle Collins 6:3, 7:6 2023 Aryna Sabalenka Jelena Rybakina 4:6, 6:3, 6:4

Die Rekordsiegerinnen der Australian Open

Hier zählen alle Siege, die nach Beginn der Open Era (1969) errungen wurden. Zählt man die Jahre davor hinzu, müsste streng genommen Margaret Court die Liste anführen, da sie vor 1969 noch sieben weitere Titel erlangt hat.

