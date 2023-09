Basketball-WM 2023: Finale Deutschland - Serbien live im TV und Stream

Bei der Basketball-WM 2023 läuft das Finale zwischen Deutschland und Serbien live im TV und Stream. Alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit gibt es hier.

Die Basketball-WM 2023 ist eines der wenigen sportlichen Großereignisse, bei dem man als deutscher Sport-Fan noch hoffen darf: Deutschland steht im Finale gegen Serbien. Während im Fußball auf internationaler Ebene schon lange nichts mehr los ist, hat das DBB-Team um Trainer Gordon Herbert die Chance auf den Weltmeister-Titel. Weder die Männer noch die Frauen konnten bei den vergangenen Fußball-Weltmeisterschaften überzeugen. Auch für die U21 war nach der EM-Gruppenphase Schluss. NBA-Star und Kapitän Dennis Schröder hat die Basketball-Nationalmannschaft dagegen souverän und erfolgreich durch die WM geführt.

Im Finale der Basketball-WM 2023 kommt es nun zum Match zwischen Deutschland und Serbien. Das deutsche Team hat im Turnier bisher alle Spiele gewonnen, während Serbien eine Partie gegen Italien abgegeben hat. Wie läuft die Übertragung im Finale der Basketball-WM 2023? Läuft das Spiel zwischen Serbien und Deutschland auch im Free-TV? Antworten auf diese Fragen sowie den genauen Termin des Finales haben wir hier für Sie.

Deutschland - Serbien im Finale der Basketball-WM 2023: Termin und Uhrzeit

Laut Spielplan der Basketball-WM 2023 ist das Finale zwischen Deutschland und Serbien für den 10. September 2023 terminiert. Anpfiff ist um 14.40 Uhr in der Mall of Asia Arena im philippinischen Manila. Vier Stunden vorher findet das Spiel um Platz 3 als nordamerikanisches Derby statt: Die USA treffen auf ihre kanadischen Nachbarn.

Deutschland gegen Serbien kostenlos im Live-Stream: Läuft die Final-Übertragung auch im Free-TV?

Die Rechte zur Übertragung der Basketball-WM 2023 hat sich MagentaTV gesichert - der TV und Streaming-Dienst der Telekom zeigt sämtliche Spiele des Turniers im TV und Stream. Wenn Sie neben dem Finale zwischen Deutschland und Serbien am Sonntag auch das Spiel um Platz 3 verfolgen möchten, dann benötigen Sie dazu ein Abo bei MagentaTV. Das Abonnement kostet für Telekom-Kunden monatlich 12,95 Euro, Nicht-Kunden müssen für den flexiblen Monatstarif 19,95 Euro zahlen.

Sollten Sie aber nur das deutsche Team im Finale sehen wollen, dann gibt es gute Neuigkeiten: MagentaTV zeigt alle Spiele mit deutscher Beteiligung kostenlos im Stream. Alle Informationen zum Finale der Basketball-WM 2023 zwischen Deutschland und Serbien auf einen Blick:

Spiel: Deutschland - Serbien , Finale der Basketball-WM 2023

- , Finale der Basketball-WM 2023 Datum: Sonntag, 10. September 2023

Sonntag, 10. September 2023 Uhrzeit : 14.40 Uhr

14.40 Uhr Stadion: Mall-of-Asia-Arena, Manila , Philippinen

Mall-of-Asia-Arena, , Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung kostenlos im Live-Stream: Magenta-Stream

Deutschland vs. Serbien: Das DBB-Team trifft auf einen ehemaligen Coach

Der Trainer der serbischen Nationalmannschaft ist kein Unbekannter: Svetislav Pesic hat vor vielen Jahren auch das DBB-Team trainiert und der Mannschaft darüber hinaus auch noch zum letzten großen Erfolg verholfen. 1993 gewann Deutschland unter der Führung von Pesic die Basketball-Europameisterschaft. Diesen Erfolg könnten Dennis Schröder, Franz Wagner, Andreas Obst und Co. am Sonntag mit dem ersten WM-Titel toppen.

Pesic hat auf der anderen Seite des Courts allerdings schon einen Weltmeistertitel in der Tasche. Er gewann 2001 mit Jugoslawien WM-Gold und möchte nun als Nationaltrainer von Serbien im Alter von 74 Jahren einen weiteren Pokal in seiner gut gefüllten Vitrine verstauen. Herbert Gordon und seine Jungs werden es ihm aber sicherlich nicht leicht machen - schließlich hat das DBB-Team im Halbfinale mit den USA einen der absoluten Turnier-Favoriten aus dem Rennen genommen. Wenigstens im Basketball dürfte es mal wieder einen sportlichen Lichtblick für Deutschland geben. Die deutschen Basketballer haben bei der WM bewiesen, dass sie dazu in der Lage sind ihn auch zu liefern.