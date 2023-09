Basketball-WM 2023: Halbfinale USA - Deutschland heute live im TV und Stream

Deutschland - USA lautet das Halbfinale bei der Basketball-WM 2023. Hier erfahren Sie alles rund um den Termin und die Übertragung des Spiels im TV und Stream.

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Basketball-WM 2023 bislang alle an sie gerichteten Erwartungen erfüllt. Unter anderem konnte das DBB-Team einen mehr als überzeugenden Sieg mit 100:71 bei ihrem Spiel gegen Slowenien einfahren. Auch der NBA-Superstar Luka Dončić von den Dallas Mavericks konnte nichts gegen das deutsche Team ausrichten. Nach einem weiteren Sieg im Viertelfinale gegen Lettland ist dieses nun verdient ins Halbfinale eingezogen.

Dort treffen die deutschen Spieler nun jedoch auf das Team der USA. Selbst ohne viele der Superstars aus der NBA, ist dieses Team immernoch der Turnierfavorit. Mit dabei sind unter anderem Jason Brunson und Josh Hart von den New York Knicks, Paolo Banchero von Orlando Magic und Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves. Obwohl auch die deutsche Mannschaft einige NBA-Spieler aufweisen kann, ist das Team der USA in dieser Hinsicht deutlich beeindruckender. Für einen Sieg gegen diese Stars müssen die Deutschen daher gemeinsam als Mannschaft brillieren.

Wann findet das Halbfinale der Basketball-WM 2023 zwischen Deutschland und den USA statt? Wird das Spiel auch im Free-TV übertragen? Die Antworten darauf finden Sie hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Termin und Uhrzeit beim Halbfinale der Basketball-WM 2023 USA - Deutschland

Dem Spielplan der Basketball-WM 2023 nach ist das Habfinale das sechste Spiel der deutschen Mannschaft in dem Turnier. Nach dem knappen 81:79-Sieg am vergangenen Mittwoch gegen Lettland, hat sich das DBB-Team für das Halbfinale qualifiziert. Dort trifft es am Freitag, dem 8. September, auf die USA. Los geht die Partie um 14.40 Uhr in der philippinischen Hauptstadt Manila.

Übertragung beim Halbfinale der Basketball-WM 2023: Ist Deutschland - USA heute im Free-TV zu sehen?

MagentaTV hat sich die Rechte an der Übertragung der Spiele bei der Basketball-WM 2023 gesichert. Schon in der Vergangenheit war das Turnier exklusiv bei dem Pay-TV Anbieter zu sehen. Für die Spiele der deutschen Mannschaft gilt allerdings eine Sonderregelung: Alle Spiele mit deutscher Beteiligung zeigt der Sender live und gratis im Magenta-Stream. Somit können auch alle diejenigen die Spiele mitverfolgen, die nicht über ein Abo bei MagentaTV verfügen.

Dementsprechend ist auch das Halbfinale der Basketball-WM 2023 Deutschland gegen die USA kostenlos im Stream verfügbar. Eine Übertragung im Free-TV gibt es hingegen leider nicht. Denn auch wer das Spiel im Fernsehen sehen möchte, muss auf das Angebot von Magenta zurückgreifen. Das TV-Angebot ist allerdings auch für die Spiele des DBB-Teams nicht kostenlos.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle wichtigen Informationen rund um die Übertragung des Halbfinales Deutschland - USA bei der Basketball-WM 2023 zusammengefasst:

Spiel: USA - Deutschland , Halbfinale der Basketball-WM 2023

- , der Basketball-WM 2023 Datum: Freitag, 8. September 2023

Freitag, 8. September 2023 Uhrzeit: 14.40 Uhr

14.40 Uhr Stadion: Mall-of-Asia-Arena, Manila , Philippinen

Mall-of-Asia-Arena, , Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im Live-Stream: Magenta-Stream

Deutschland vs. USA: Dieses Duo soll die Deutschen zum Sieg führen

Obwohl die besten Spieler der USA zu Hause geblieben sind, strotzt die amerikanische Nationalmannschaft nur so vor Star-Power. Um dem etwas entgegenzusetzen, ist Teamwork gefragt. Deutschland kann hierbei auf ein Duo bestehend aus zwei seiner eigenen NBA-Spieler setzten: Daniel Theis von den Indiana Pacers und Dennis Schröder von den Toronto Raptors. Auch wenn es in den letzten Tagen ein wenig Zoff und Kritik zwischen den beiden gab, kennen sie sich bereits seit 14 Jahren und arbeiten Hand in Hand zusammen. Gemeinsam mit den beiden Wagner-Brüdern von Orlando Magic verfügt Deutschland so über zwei der eingespieltesten Teams des Turniers.