BVB - Wolfsburg live im TV und Stream: Bundesliga-Übertragung am 7.5.23

Borussia Dortmund trifft heute auf VfL Wolfsburg. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream, den Termin des Spiels und das Ergebnis im Live-Ticker finden Sie hier.

Am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft Borussia Dortmund auf den VfL Wolfsburg. Die Wölfe haben dabei mit gleich Ausfällen in der Mannschaft zu rechnen: Maxence Lacroix ist aufgrund einer Schulterverletzung nicht mit dabei, Lukas Nmecha ist in Reha, Paulo Otavio muss sich von einem Syndesmosebandriss erholen. Bei Dortmund dagegen scheinen alle Spieler in Top-Kondition zu sein.

Dem Spielplan der Fußball-Bundesliga 2022/23 zufolge wird es langsam ernst. Noch bis zum 27. Mai 2023 treten die Teams gegeneinander an, bevor es in die Relegation geht. Die Übertragung der Bundesliga-Spiele gibt es nicht immer auf einem Sender zu sehen, sondern sie sind über mehrere verteilt: In dieser Saison teilen sich Sky, DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1 die Live-Übertragung.

Wollen Sie erfahren, wann Borussia Dortmund auf den VfL Wolfsburg trifft und wo das Duell übertragen wird? Alle Infos rund um Datum und Uhrzeit der Übertragung im TV und Stream haben wir hier für Sie.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Termin und Uhrzeit: Wann spielt Borussia Dortmund gegen Wolfsburg in der Bundesliga 22/23?

Heute am Sonntag, dem 7. Mai 2023 findet das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg statt. Anpfiff ist um 17.30 Uhr. Das Spiel wird im Signal Iduna Park Stadion in Dortmund ausgetragen.

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg: Übertragung im Pay-TV und Live-Stream

Im Live-Stream ist die Partie auf dem Streaming-Anbieter DAZN zu sehen, kommentiert wird das Spiel dort ab 17.30 Uhr von Tom Kirsten. DAZN ist ein kostenpflichtiger Streaming-Dienst, aktuell kostet er monatlich 24,99 Euro.

Gibt es das Match Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg im Free-TV?

Nur wenige Spiele der Bundesliga 2022/23 gibt es im Free-TV zu sehen. Auch die Partie Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg wird nicht kostenlos im TV übertragen. Hier ein Überblick über alle wichtigen Infos des Duells:

Lesen Sie dazu auch

Spiel: Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg , 31. Spieltag der Bundesliga 2022/23

gegen , 31. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Sonntag, 7. Mai 2023

Sonntag, 7. Mai 2023 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park Stadion, Dortmund

Stadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: DAZN

Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg: Ergebnis im Live-Ticker

Obwohl es das Aufeinandertreffen von Dortmund und Wolfsburg nicht im Free-TV oder im kostenlosen Live-Stream zu sehen gibt, gibt es zwei anderen Optionen, um das Spiel gratis mitzuverfolgen. Live, aber rein akustisch läuft das Duell live im Bundesliga-Radio. Auch unser kostenloser Live-Ticker hält Sie stets informiert über die neusten Entwicklungen auf dem Platz von Anstoß bis Abpfiff. So sparen Sie sich ein Streaming-Abonnement und haben alle wichtigen Infos in der Tasche.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg in der Bundeliga 2022/23: Bilanz

Am Sonntag treffen zwei starke Teams aufeinander. Da das Spiel im Signal Iduna Park Stadion stattfindet, sind die Dortmunder leicht im Vorteil, denn der BVB gewann alle neun der letzten Heimspiele in der Saison 2022/23 und gilt somit als heimstärkstes Team der Liga. Auch als Tabellen-Zweiter stehen die Chancen auf den Sieg gegen Wolfsburg gut.

Dieser konnte keines der letzten neun Gastspiele in Dortmund für sich entscheiden, doch ist aktuell auf dem dritten Platz der Auswärtstabelle dieser Bundesliga-Saison und Platz sieben insgesamt. Am Sonntag zuvor konnte sich der VfL mit 3:0 gegen Mainz durchsetzen. Zuvor gewannen die Wolfsburger mit 5:1 gegen Bochum, gegen die der BVB nur ein 1:1-Unentschieden erzielen konnte. Nichtsdestotrotz sind die Dortmunder gut in Form: In ihrem vorletzten Match siegten sie mit 4:0 gegen Eintracht Frankfurt.