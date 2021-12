So geht die deutsche Dart-Eins Gabriel Clemens mit Hass im Internet um

Gabriel Clemens gilt bei der WM als Deutscher mit den besten Siegchancen. Er hat aber mit Anfeindungen im Internet auch schon die dunklen Seiten des Ruhms erlebt.

Eigentlich ist Drama nicht die Spezialität von Gabriel Clemens. Der 38-jährige Dartsprofi aus dem Saarland gilt als zurückhaltend, betrachtet Interviews als Pflichtaufgabe. Seinen Spitznamen "The German Giant" verdankt er seiner Größe von 1,91 Metern sowie seiner Körperfülle – nicht seinem Auftreten.

Am liebsten wirft er einfach nur Pfeile auf die Scheibe. Letzteres wiederum hat er im vergangenen Jahr bei der WM so gut getan, dass ihm die Aufmerksamkeit sicher war. Zuerst schaltete er den damals amtierenden Darts-Weltmeister Peter Wright aus, bevor er in einem spektakulären Match gegen den Polen Krzysztof Ratajski ein Spektakel lieferte: Beide vergaben in einem Nerven-Krimi reihenweise die Chance auf den Sieg, weil es ihnen nicht gelang, einen Pfeil in eines der äußeren Felder der Darts-Scheibe zu werfen. Nach 16 (!) vergebenen Siegchancen auf beiden Seiten saß damals der 17. Versuch von Ratajski.

Gabriel Clemens hat seinen Status als deutsche Darts-Eins gefestigt

Für Clemens war der Auftritt bei der WM jedoch ein großer Sprung: Plötzlich war er bekannt, der Weltmeisterbezwinger und vielleicht endlich der lange gesuchte deutsche Top-Spieler. Auch Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) gratulierte zu dem Erfolg.

Das alles weckte aber auch Erwartungen. Bei der diesjährigen Auflage des Turniers startet Clemens als die eindeutige Nummer eins des deutschen Quartetts und ist als einziger gesetzt, weswegen er erst in der 2. Runde antreten muss. Für gewöhnlich sollte der Sprung in die nächste Runde auch kein Problem sein, wenn Clemens am Donnerstagabend (21 Uhr, DAZN und Sport1) antritt.

Darts-Profi Clemens kontert die Hassbotschaften aus dem Internet

Auch die Schattenseite der Popularität hat Clemens mittlerweile erlebt. Über soziale Netzwerke erreichen ihn regelmäßig Hassbotschaften – etwa dann, wenn Darts-Fans auf ihn wetten und er die Partie verliert. Einem Nachrichtenschreiber, der ihn deswegen beleidigte und mit einem Pizzaboten verglich, der bei einer ähnlich schlechten Leistung seinen Job verlieren würde, antwortete Clemens in einer öffentlichen Botschaft: Der Schreiber solle anstatt zu wetten, das Geld lieber sparen. "Zum Beispiel für ne Pizza". Dass ihn die Nachrichten persönlich treffen, daraus macht Clemens keinen Hehl: "Manchmal wäre es besser, man würde mal nachdenken, bevor man manche Sachen schreibt." Eine Grenze sei für ihn erreicht, wenn seine Familie in die Hassbotschaften miteinbezogen werde.

Vom gemütlichen Auftreten von Clemens sollte man sich übrigens nicht täuschen lassen. Er hat zwar erst seit 2018 voll auf die Karte Darts-Profi gesetzt und ist seitdem als Industriemechaniker vom Entsorgungsverband Saar freigestellt, geht das aber mit einer unglaublichen Verbissenheit an. Clemens, der von seiner Freundin Lisa gemanagt wird, arbeitet seither mit dem ehemaligen Kampfsport-Weltmeister Mark Klinger zusammen, mit dem er an der Persönlichkeitsentwicklung arbeitet.