Deutschland - Kasachstan live im Free-TV und Stream: Übertragung der Eishockey-WM 2024

In der Gruppenphase der Eishockey-WM 2024 trifft Deutschland auf Kasachstan. Infos zur Live-Übertragung im TV und Stream sowie den Termin und die Uhrzeit gibt es hier.

Im Spielplan der Eishockey-WM 2024 stehen natürlich zuerst die Partien der Gruppenphase an. Deutschland und Kasachstan gehören neben Lettland, der Slowakei, Frankreich, Schweden, der USA und Polen der Gruppe B an. Die diesjährige WM im Eishockey findet vom 10. bis zum 26. Mai 2024 in Prag und Ostrava in Tschechien statt. Die Mannschaften in der Gruppe B spielen alle ihre Vorrundenspiele in Ostrava. Deshalb wird auch das anstehende Spiel Deutschland gegen Kasachstan in der Arena von Ostrava ausgetragen.

Aber wann genau findet diese Begegnung statt? Wann ist der Termin und die genaue Uhrzeit des Spiels? Wo können Sie die Partie live im Free-TV und Stream sehen? Hier haben wir die Antworten auf diese und alle Infos zum Gruppenspiel zwischen Deutschland und Kasachstan für Sie.

Deutschland - Kasachstan bei der Eishockey-WM 2024: Termin und Uhrzeit

Deutschland und Kasachstan treffen in der Gruppenphase der Eishockey-WM 2024 am Freitag, dem 17. Mai 2024 aufeinander. Los geht es um 16.20 Uhr. Zeitgleich findet in Gruppe A das Top-Match zwischen den Turnier-Favoriten Finnland und Kanada statt.

Deutschland gegen Kasachstan live im Free-TV und Stream: Übertragung der Eishockey-WM 2024

Bei der Übertragung der Eishockey-WM 2024 hat sich gegenüber dem Vorjahr einiges geändert: 2023 wurden die Spiele mit deutscher Beteiligung im Free-TV noch auf Sport 1 übertragen. Dieses Jahr sind die Partien der deutschen Mannschaft auf ProSieben zu sehen. Somit wird auch das Spiel Deutschland gegen Kasachstan von dem Privatsender übertragen. Sie möchten aber mehr als nur die Spiele der deutschen Eishockeymannschaft sehen? Dann benötigen Sie ein Abo bei Sportdeutschland.tv, denn nur bei dem Streaminganbieter können Sie alle Spiele der Eishockey-WM 2024 live und in voller Länge sehen. Das Abo kostet aktuell 24,99 Euro im Monat. Aber auch ProSieben wird immerhin um die 30 Spiele der WM im Free-TV zeigen. Mit dabei ist auch das große Finale am 26. Mai 2024. Neben der Übertragung auf ProSieben können Sie das Spiel Deutschland gegen Kasachstan auch auf ran.de im Stream sehen.

Hier finden Sie alle Informationen zur Übertragung der Begegnung zwischen Deutschland und Kasachstan auf einen Blick:

Spiel: Deutschland - Kasachstan , 87. Eishockey WM 2024, Gruppenphase , in Gruppe B

- , 87. Eishockey WM 2024, , in Gruppe B Wo: Ostravar Arena in Ostrava ( Tschechien )

Ostravar Arena in ( ) Datum: am Freitag, dem 17. Mai 2024

am Freitag, dem 17. Mai 2024 Uhrzeit : ab 16.20 Uhr

ab 16.20 Uhr Übertragung im Free-TV: ProSieben

Übertragung im Live-Stream: ran.de, Sportdeutschland.tv

Deutschland und Kasachstan: Bilanz der beiden Nationalteams

Die beiden Eishockeymannschaften aus Deutschland und Kasachstan haben zuletzt am 25. Mai 2022 während der damaligen Eishockey-WM in Finnland gegeneinander gespielt. Das Spiel endete mit einem Sieg für Deutschland. Den höchsten Sieg konnte Deutschland im Jahr 2004 mit einem Spielstand von 4:2 für sich gewinnen. Insgesamt haben die beiden Eishockeyteams fünfmal gegeneinander gespielt. Drei dieser Begegnungen gewann Deutschland, während die Mannschaft aus Kasachstan zweimal gewinnen konnte. Das Torverhältnis beträgt noch 14:12, am 17. Mai wird sicherlich der ein oder andere Treffer dazu kommen.