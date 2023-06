Deutschland - Kolumbien live im Free-TV und Stream: Übertragung des Länderspiels

Im Rahmen der EM-Vorbereitung tritt Deutschland gegen Kolumbien an. Hier erfahren Sie alles rund um Termin, Uhrzeit und Live-Übertragung der Partie im Free-TV und Stream.

In ihrem 1001. Länderspiel - nach dem Jubiläum gegen die Ukraine - trifft die DFB-Elf auf Kolumbien. Für die deutschen Fußballer dient die Partie als Testspiel für die kommende Heim-EM 2023. Bei den letzten internationalen Turnieren empfanden viele die Leistung der Nationalmannschaft als unzureichend. Auf die nächste Europameisterschaft im eigenen Land will sich die DFB-Truppe daher besonders gut vorbereiten. Besonders für Trainer Hansi Flick würde ein erneutes Ausscheiden in der Gruppenphase wohl auch berufliche Konsequenzen haben. In den für 2023 geplanten Länderspielen der Fußball-Nationalmannschaft geht es also um mehr als sonst.

Wann das Spiel Deutschland - Kolumbien stattfindet, erfahren Sie hier. Außerdem zeigen wir Ihnen, wo Sie die Partie ganz bequem im Free-TV sehen können. Für die besonders Interessierten haben wir am Ende des Artikels auch noch eine kleine Zusammenfassung der bisherigen Bilanz der beiden Mannschaften zusammengetragen.

Deuschland - Kolumbien: Termin und Uhrzeit des Länderspiels

Das Spiel Deutschland - Kolumbien findet heute, am 20. Juni statt. Es handelt sich dabei um das 1001. Länderspiel der DFB-Elf. Deutschland empfängt Kolumbien zu Hause, gespielt wird in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Übertragung von Deutschland gegen Kolumbien: Das Länderspiel im Free-TV und Stream

Während es Champions League, Bundesliga und Europa League meist nur im Pay-TV zu sehen gibt, laufen die meisten Länderspiele glücklicherweise frei empfangbar im Free-TV. So verhält es sich auch beim Länderspiel Deutschland gegen Kolumbien. Die Partie wird kostenlos im linearen TV-Programm von RTL übertragen.

Auch für eine Übertragung im Stream hat der Sender gesorgt. Auf seiner eigenen Streamingplattform RTL+ kann man das Spiel parallel zur TV-Ausstrahlung streamen. Eine Übertragung durch das öffentlich-rechtliche Fernsehen wird es hingegen nicht geben.

Das sind die wichtigsten Daten des Spiels im Überblick:

Spiel: Deutschland vs. Kolumbien

vs. Datum: Dienstag, 20. Juni 2023

Dienstag, 20. Juni 2023 Uhrzeit : 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: VELTINS-Arena, Gelsenkirchen

VELTINS-Arena, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Gratis-Stream: RTL +

Deutschland vs. Kolumbien: Bisherige Bilanz der Partie

Deutschland und Kolumbien sind bislang nicht sonderlich oft aufeinandergetroffen. Laut fussballdaten.de sind es gerade einmal vier Partien, die bislang in der Statistik auftauchen. Das letzte Mal in einem bedeutenden Turnier sind Deutschland und Kolumbien bei der WM 1990 aufeinandergetroffen. Obwohl die deutsche Mannschaft von Rudi Völler, Jürgen Klinsmann und Co. damals bekanntlich die WM gewann, schafften sie es in der Gruppenphase nicht über ein 1:1 gegen Kolumbien hinauszukommen.

In den folgenden Jahren bis 2006 gewann dann Deutschland die Partie zweimal, einmal wurde unentschieden gespielt. Dann gab es ganze 17 Jahre lang kein Spiel mehr zwischen den beiden Nationen. Die bisherige Bilanz lässt also kaum Rückschlüsse auf die kommende Partie zu. Auf der aktuellen Weltrangliste der FIFA liegen Deutschland und Kolumbien jedenfalls nah bei einander: Die DFB-Elf steht auf Rang 14, Kolumbien belegt Platz 17.