DFB lüftet Geheimnis: So sieht das deutsche WM-Trikot für Katar aus

Das Geheimnis ist gelüftet: Das Trikot der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2022 in Katar wurde veröffentlicht. Es steht im Zeichen eines besonderen Mottos.

Am 20. November 2022 fällt der Startschuss für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Knapp drei Monate für der außergewöhnlichen Winter-WM ist nun klar, in welchen Trikots die Spieler der deutschen Nationalmannschaft auflaufen werdne. Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) setzt dabei auf ein einheitliches Design für Männer- und Frauen-Nationalmannschaft. Das Motto lautet also: Ein Trikot für zwei Geschlechter und zwei Weltmeisterschaften. Die Frauen-WM wird von Juli bis August 2023 in Australien und Neuseeland ausgetragen.

WM-Trikot 2022 von Deutschland: Gnabry und Magull schwärmen

Das neue Heimtrikot der deutschen Nationalmannschaften ist an das Deutschland-Trikot aus dem Jahr 1908 angelehnt und soll außerdem an Al Rihla, den offiziellen Spielball der WM in Katar erinnern. Es fällt mittig mit einem breiten schwarzen Streifen auf und ist ansonsten größtenteils in weißer Farbe gehalten. Am Kragen sind die Farben der deutschen Flagge zu sehen. "Mir gefällt das neue Heimtrikot sehr gut. Die Farbkombination harmoniert, es wird eine Ehre sein, in diesem Trikot für Deutschland bei der WM zu spielen", wird Nationalspieler Serge Gnabry vom DFB zitiert.

"Das ist ein cooles und starkes Zeichen", sagte Vize-Europameisterin Lina Magull, die wie Gnabry beim FC Bayern spielt: "Dieses Trikot symbolisiert, dass wir alle für einen Fußball stehen, gemeinsam die gleichen Werte leben und ein Ziel haben. Wir wollen erfolgreich sein und Vorbilder für die vielen Mädchen und Jungs, die diesen Sport so lieben wie wir."

Video: dpa

Auswärtstrikot von DFB-Team ausverkauft

Das Auswärtstrikot ist in roter und schwarzer Farbe gehalten. Es wurden außerdem goldene Elemente eingearbeitet. Im adidas-Shop war das Auswärtstrikot am Montag bereits gegen 11.00 Uhr ausverkauft. Verwunderlich, da die Pressemitteilung des DFB erst um 10 Uhr veröffentlicht wurde. Dieses werden allerdings nur die Herren tragen. Die Damen-Nationalmannschaft wird weiter mit grünen Auswärtstrikots auflaufen.

Das neue Heim-Trikot der deutschen Nationalmannschaft wird dann am 3. September seine Premiere feiern. Die Frauen-Nationalmannschaft wird das Trikot des DFB-Ausrüsters adidas beim WM-Qualifikationsspiel in der Türkei tragen. "Wir freuen uns darauf, es sowohl bei der Männer-WM 2022 als auch bei der Frauen-WM 2023 zu tragen", drückte Magull ihre Vorfreude aus.