Eishockey-WM 2024 live im Free-TV und Stream: Wo laufen die WM-Spiele?

Wo gibt es die Eishockey-WM 2024 live im Free-TV und Stream zu sehen? Alle Infos zur Übertragung IIHF-Weltmeisterschaft in Tschechien haben wir hier für Sie.

Die Eishockey-WM 2024 findet vom 10. bis zum 26. Mai in Tschechien statt. Das von der Internationalen Eishockey-Föderation (IIHF) veranstaltete Turnier wird an zwei Spielorten ausgetragen. Ein Schauplatz ist die o2-Arena in der Hauptstadt Prag und als zweite Spielstätte dient die Ostravar-Arena in der zweitgrößten tschechischen Stadt Ostrava, die ganz im Osten des Landes nahe der Grenze zu Polen liegt. Bei der WM treten insgesamt 16 Nationalteams an und Deutschland trifft in Gruppe B auf Schweden, die Slowakei, Polen, die USA, Lettland, Kasachstan und Frankreich. Damit muss das deutsche Team in der Gruppenphase nicht gegen die absoluten Titel-Favoriten Kanada und Finnland ran.

Wie läuft die Übertragung der Eishockey-WM 2024? Welcher Sender überträgt die Deutschland-Spiele im Free-TV? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Live-Übertragung der Weltmeisterschaft haben wir hier für Sie.

Übertragung der Eishockey-WM 2024 im Free-TV: Alle Deutschland-Spiele kostenlos im TV sehen

Im Vergleich zur vergangenen Weltmeisterschaft hat sich bei der Übertragung der Eishockey-WM 2024 einiges geändert: Sport1 und MagentaTV sind nicht mehr für die Ausstrahlung des Turniers zuständig. Stattdessen gibt es alle Deutschland-Spiele der WM bei ProSieben zu sehen. Der Privatsender zeigt insgesamt 30 WM-Spiele, darunter alle Partien mit deutscher Beteiligung sowie zwei Viertelfinals, beide Halfbfinals, das Spiel um Platz 3 und das Finale. Einige Begegnungen werden jedoch nicht auf ProSieben, sondern auf ProSieben MAXX gezeigt. Wenn Sie wirklich alle Partien der WM live und in voller Länge verfolgen möchten, kommen Sie jedoch um ein Abo bei Sportdeutschland.tv nicht herum.

Eine Übersicht zur Übertragung der Deutschland-Spiele bei der Eishockey-WM 2024:

Freitag, 10. Mai 2024, 16.20 Uhr: Slowakei - Deutschland ( Sportdeutschland .tv, ProSieben , ran.de)

- ( .tv, , ran.de) Samstag, 11. Mai 2024, 20.20 Uhr: USA - Deutschland ( Sportdeutschland .tv, ProSieben , ran.de)

- ( .tv, , ran.de) Montag, 13. Mai 2024, 20.20 Uhr: Deutschland - Schweden ( Sportdeutschland .tv, ProSieben , ran.de)

- Schweden ( .tv, , ran.de) Mittwoch, 15. Mai 2024, 16.20 Uhr: Deutschland - Lettland ( Sportdeutschland .tv, ProSieben , ran.de)

- ( .tv, , ran.de) Freitag, 17. Mai 2024, 16.20 Uhr: Deutschland - Kasachstan ( Sportdeutschland .tv, ProSieben , ran.de)

- ( .tv, , ran.de) Samstag, 18. Mai 2024, 16.20 Uhr: Deutschland - Polen ( Sportdeutschland .tv, ProSieben , ran.de)

- Polen ( .tv, , ran.de) Dienstag, 21. Mai 2024, 12.20 Uhr: Frankreich - Deutschland ( Sportdeutschland .tv, ProSieben , ran.de)

Eishockey-WM-Spiele kostenlos im Stream sehen: Wer überträgt was?

Wie bereits erwähnt hat Sportdeutschland.tv die Rechte zur Übertragung aller WM-Spiele erworben. Nur bei dem Streaminganbieter können Sie ausnahmslos alle Partien in voller Länge sehen. Das Angebot des Online-Sportsenders ist allerdings nicht kostenlos: Bis zum 14. April 2024 kostet der Turnierpass dank einer Code-Aktion 19,90 Euro, danach ist das Angebot für 24,90 Euro zu haben. Weitere Infos zu den Konditionen finden Sie auf der Webseite des Streaming-Dienstes.

Wenn Sie für die Eishockey-WM nicht extra ein Abo abschließen wollen, können Sie auf das Streaming-Angebot von ProSieben setzen. Alle Spiele, die der Sender im Free-TV zeigt, gibt es auch kostenlos im Stream zu sehen. Die Partien werden zeitgleich mit der TV-Übertragung im Live-Stream gezeigt - wahlweise auf Joyn oder auf ran.de. Darüber hinaus gehören auch Zusammenfassungen mit den Highlights aller WM-Spiele zum Angebot auf ran.de.