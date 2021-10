Augsburger Panther

06:20 Uhr

Panther-Prokurist Conti twittert über Spaltung der Gesellschaft durch Corona

Plus In einem Tweet hat sich Leo Conti, Prokurist der Augsburger Panther, kritisch zur aktuell geltenden Zuschauerregelung im Sport geäußert. Sein Chef will den Beitrag nun intern aufarbeiten.

Von Andreas Kornes

In einem Tweet hat sich Leo Conti, Prokurist der Augsburger Panther, kritisch zur aktuell geltenden Zuschauerregelung im Sport geäußert. Der Sport stehe gegen jegliche Form der Ausgrenzung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen