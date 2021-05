Stürmer Kharboutli und Miller bleiben in Augsburg

Die Augsburger Panther arbeiten am Kader für die kommende Spielzeit. Nun gab der AEV bekannt, dass zwei Spieler bleiben.

Die Stürmer Samir Kharboutli und Dennis Miller stehen auch in der nächsten Saison der Deutschen Eishockey Liga im Kader der Augsburger Panther. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Die beiden U23-Spieler sammelten schon in der vergangenen Spielzeit verstärkt Erfahrung im Team. Durch U20-Nationalspieler Niklas Länger sowie Kharboutli und Miller haben die Augsburger Panther drei U23-Akteure im Kader. Mindestens ein weiterer soll noch folgen. (dpa)