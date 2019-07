vor 12 Min.

Ex-AEV-Spieler Nico Sturm unterschreibt NHL-Vertrag

Der 24-jährige Stürmer aus Augsburg kann weiterhin auf Einsätze beim NHL-Klub Minnesota Wild hoffen. Er unterschrieb einen neuen Einjahresvertrag.

Der Traum von der NHL-Karriere geht für den gebürtigen Augsburger Nico Sturm weiter: Wie der NHL-Klub Minnesota Wild mitteilte, unterschrieb der 24-jährige Stürmer einen neuen Einjahresvertrag. Sturm, der aus der Jugendabteilung des Augsburger EV stammt und seit der Spielzeit 2016/17 in den USA spielt, bestritt in der vergangenen Saison bereits zwei Spiele für Minnesota in der besten Eishockey-Liga der Welt, in denen er 25 Minuten zum Einsatz kam und sieben Torschüsse sammelte.

Der Zwei-Wege-Vertrag, den der Angreifer unterschrieben hat, sieht erst einmal vor, dass Sturm für das Farmteam des Klubs, die Iowa Wild, auflaufen wird. Über die Einsätze in der AHL kann sich der Profi dann für den NHL-Kader der Wild empfehlen. Sollte er bei der NHL weiterhin zum Einsatz kommen erfüllt sich nicht nur ein Herzenswunsch, sondern winkt ihm auch ein stattliches Gehalt von 870.000 US-Dollar (umgerechnet 775.518 Euro)

Sturms vergangene Saison verlief wie im Traum

Behält er die Form aus der vergangenen Saison bei, stehen ihm alle Türen offen. Denn für das College-Team der Clarkson University lief es für Sturm wie am Schnürchen: In 39 Spielen sammelte er 45 Scorerpunkte (14 Tore, 31 Assists) und kommt für das Team insgesamt auf 103 Scorerpunkte (36 Tore, 67 Assists) in 118 Partien, bevor sich die Minnesota Wild seine Dienste sicherten.

Die vergangene Saison verlief für das Eishockey-Talent wie im Traum: Sturm stand nach Abschluss der College-Saison sogar zur Wahl beim Hobey-Baker-Award, mit dem der beste Spieler der nordamerikanischen College-Meisterschaft ausgezeichnet wird.

Viel Erfolg unserem Augsburger Jungen Nico #Sturm! Der gebürtige Fuggerstädter hat bei den @mnwild einen neuen Einjahresvertrag unterzeichnet und träumt weiter von der @NHL. #NurDerAEV https://t.co/QEXYzyTjFL — Augsburger Panther (@aevpanther) 16. Juli 2019

In Augsburg drücken ihm seine Eltern Gaby und Klaus sowie sein Bruder Timo die Daumen. Auch die Augsburger Panther sendeten ihm via Twitter Glückwünsche. Auf dem Kurznachrichtendienst schrieb der Klub: "Viel Erfolg unserem Augsburger Jungen Nico Sturm!"

