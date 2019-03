vor 16 Min.

Panther-Profi Christoph Ullmann schwebte in Lebensgefahr

AEV-Spieler Christoph Ullmann kämpfte am Freitag kurzzeitig um sein Leben.

Nach einem brutalen Check von DEG-Spieler Henrion spielten sich dramatische Szenen in Düsseldorf ab. Der Mannschaftsarzt rettete dem AEV-Stürmer wohl das Leben.

Von Milan Sako

Tausende Zuschauer waren Zeugen eines brutalen Foulspiels beim 3:4 der Panther am Freitagabend in Düsseldorf an AEV-Stürmer Christoph Ullmann. Nur dem schnellen Eingreifen von DEG-Teamarzt Ulf Blecker ist es wohl zu verdanken, dass der Stürmer mit dem Schrecken davon gekommen ist.

Christoph Ullmann regungslos auf dem Eis

John Henrion rammte AEV-Spieler Christoph Ullmann von hinten brutal in die Bande. „Der Puck war längst woanders, da habe ich es hinter mir scheppern gehört“, schildert AEV-Kapitän Steffen Tölzer die Szene. Ullmann blieb minutenlang regungslos auf dem Eis liegen.

Hier griff Blecker beherzt ein. Der Mann mit dem schulterlangen weißen Haar stürmte sofort auf die Eisfläche. „Ich habe das von der Bank aus gesehen und musste gleich an den schlimmen Unfall des deutschen Handballers Jo Deckarm vor vielen Jahren in Ungarn denken“, berichtet 56-Jährige gegenüber der Rheinischen Post. Ullmann schlug ungebremst mit dem Kopf auf das Eis. „Als ich bei ihm ankam, hatte Ullmann schon blaue Lippen. Es war klar, dass er seine Zunge verschluckt hatte. Ich musste mich blitzschnell entscheiden: Die Zunge musste aus dem Hals, aber da er schon beim Sturz bewusstlos war, bestand das Risiko, dass er beim Herausholen der Zunge eine Querschnittslähmung erleidet“, so der Arzt weiter gegenüber der Rheinischen Post. Ohne das Eingreifen des Mediziners wäre der Eishockey-Profi wohl erstickt.

Ullmann hatte seine Zunge verschluckt

Doch der 35-Jährige bleib offensichtlich unverletzt und Ullmann konnte wieder atmen. Der Ex-Nationalspieler verbrachte die Nacht zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus, während die Mannschaft am Samstagvormittag nach München flog.

Der Ex-Nationalspieler hatte die Zunge verschluckt, als er bewusstlos war. Der herbeigeeilte DEG-Mannschaftsarzt leistete erste Hilfe und Ullmann ging es offenbar kurz darauf besser. Ulf Blecker telefonierte am Samstagmorgen mit dem Spieler, dem erst da klar geworden ist, in welcher lebensbedrohlichen Situation er sich da wohl befunden habe.

