T.J. Trevelyan hilft den Augsburger Panthern zum Sieg

Plus Thomas J. Trevelyan ist Panther-Urgestein und Comeback-König. Gegen Iserlohn erzielt er den entscheidenden Treffer. Der zweite Erfolgsgarant steht im Tor.

Als die Panther-Fans nach dem ausgiebig gefeierten Sieg gegen Iserlohn das Curt-Frenzel-Stadion verließen, sagte einer im Brady-Lamb-Trikot zu seinem Kumpel: "Schön war’s nicht, aber immerhin haben sie es diesmal über die Zeit gebracht." Treffender lässt sich der 1:0-Erfolg im Kellerduell nicht zusammenfassen. Über weite Strecken war es eher Magerkost, die die beiden Mannschaften anboten.

Die Partie zog ihre Spannung aus der Tabellenkonstellation. Eine Niederlage hätte Augsburg ganz tief in den Keller der Deutschen Eishockey Liga gestoßen. Dieses Wissen war den Beteiligten vor allem in den Schlussminuten anzumerken. Diesmal aber hielt die Defensive um Markus Keller dicht. Der Torwart und Torschütze Thomas J. Trevelyan wurden dann auch von den Fans lautstark gefeiert.

"Das waren drei wirklich wichtige Punkte", sagte Trevelyan, als er frisch geduscht in den Katakomben des Curt-Frenzel-Stadions stand. "Wir wollen jedes Wochenende punkten und haben hart dafür gekämpft."

Kein anderer Spieler im AEV-Kader ist so oft verletzt wie Trevelyan

Der 35-Jährige absolviert seine neunte Saison für die Panther und ist längst zum Kult-Spieler aufgestiegen. Das hat auch damit zu tun, dass der nimmermüde Kämpfer all den Widrigkeiten trotzte, die ihm sein Leben als Eishockey-Profi in den Weg stellte. Wohl kein anderer Panther-Profi hat so viel Verletzungspech. Der 1,75 Meter große Angreifer brach sich schon das Handgelenk, die Kniescheibe, den Knöchel, vor zwei Jahren kam eine Schulterverletzung dazu, danach ein Bruch der Mittelhand und schließlich im Frühjahr eine schwere Muskelverletzung. In den Play-offs gegen Düsseldorf riss ihm der hintere Oberschenkel-Muskel komplett ab.

Es dauerte bis zum 4. Oktober, ehe er bei der 1:2-Niederlage gegen Berlin wieder spielen konnte. Seitdem ging es zumindest für Trevelyan steil bergauf. Fünf Tore und zwei Vorlagen sind der Beleg dafür. "Ich habe im Sommer viel gearbeitet, dass ich wieder fit werde", sagt Trevelyan. "Für den Kopf ist es hart. Du musst Geduld haben und dann, wenn du endlich wieder spielen kannst, nicht zu viel wollen. Du musst von Spiel zu Spiel denken. Zum Glück habe ich hier so tolle Teamkollegen, die mich immer unterstützen und pushen."

Jung-Papa Markus Keller verrät: "In der Nacht vor einem Spiel gehört das Schlafzimmer mir allein." Bild: Ulrich Wagner

Markus Keller feierte gegen Iserlohn der ersten Shutout der AEV-Saison

Keller dagegen kam zwar unverletzt durch den Sommer, musste dann aber die Rolle als Nummer 2 hinter Olivier Roy akzeptieren. Für den gebürtigen Augsburger ist das eine Zwickmühle. Einerseits ist er eng mit Roy befreundet, andererseits ist er Profi und will spielen. Als sich Roy im CHL-Spiel gegen Biel an den Adduktoren verletzte, schlug Kellers Stunde. Acht Punkte holten die Panther in den sechs Spielen seitdem, darunter war auch der 5:2-Sieg gegen München.

Für einen Torwart allerdings sind Spiele ohne Gegentreffer die beliebtesten. Gegen Iserlohn gelang das Augsburg erstmals in dieser Saison. "Siege sind immer schön – aber am liebsten ist es mir natürlich, wenn wir zu null spielen", sagt Keller. Wenn es dann auch noch ein 1:0 ist, was im Eishockey selten passiert, sei der Tag perfekt. Die Gründe: "Wir haben gegen Iserlohn defensiv sehr gut gespielt, das Unterzahlspiel hat funktioniert." Keller hat einen allgemeinen Aufwärtstrend erkannt. "Wir steigern uns, die guten Ergebnisse kommen jetzt wieder."

Aber selbst so ärgerliche Niederlagen wie das 2:3 in Düsseldorf am vergangenen Freitag, als Keller beim dritten Gegentor etwas unglücklich aussah, können dem 30-Jährigen nicht allzu lange die Stimmung verderben. Ende Oktober kam Tochter Luna auf die Welt. Seitdem ist alles anders. Selbst aufs Eis zum Feiern mit den Fans hat Keller seine Tochter schon mitgenommen. "Das hat sie aber verschlafen. Die Kopfhörer scheinen gut zu sein", erzählt er mit einem Lachen.

Familienintern wird alles dafür getan, dass Keller in seiner Vorbereitung nicht eingeschränkt wird. "In der Nacht vor einem Spiel gehört das Schlafzimmer mir allein. Da opfern sich meine Frauen."

Wie lange Keller noch spielt, ist offen. Roy macht Fortschritte, allerdings sind die Adduktoren bei einem Torwart ein heikles Thema. Vielleicht kehrt der Kanadier am Freitag gegen Köln zurück, was Keller wieder in eine Zwickmühle befördert. "Natürlich hätte ich nichts dagegen, am Freitag zu spielen. Aber ich würde mich auch freuen, wenn Olli wieder fit ist."