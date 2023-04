Panther spielen im Bodensee Cup gegen Schweizer National-League-Teams

Ende August spielen die Panther bei zwei Testspielen in der Schweiz gegen starke Teams zur Saisonvorbereitung. Auch ein Heim-Testspiel steht schon fest.

Die Augsburger Panther bestreiten bei ihrer Saisonvorbereitung nach ihrem überraschenden Klassenerhalt beim Bodensee Cup 2023 in der Schweiz zwei Testspiele gegen hochklassige Gegner.

Am Freitag, 25. August, treffen die Panther im Sportzentrum Herisau um 19.45 Uhr auf die SC Rapperswil-Jona Lakers. Am Samstag, 26. August, folgt dann in der Bodensee-Arena Kreuzlingen um 15 Uhr die Partie gegen die SC Langnau Tigers. Beide Teams spielen in der Schweizer National League.

AEV beim Bodensee-Cup im August: Weitere Teilnehmer stehen fest

Ebenfalls am Bodensee Cup nehmen der HC Thurgau, der ESV Kaufbeuren und die Schwenninger Wild Wings teil. Thurgau, Schwenningen, Langnau und Augsburger bestreiten je zwei Spiele beim Bodensee Cup 2023. Aufgrund ihrer CHL-Teilnahme bestreitet Rapperswil nur ein Spiel, auch Kaufbeuren trägt nur eine Partie aus. In der Schlussrangliste werden Kaufbeuren und Rapperswil dann als ein Team gewertet.

Tickets für alle Turnierspiele gibt es auf den Seiten des Bodenseecup.

Das erste Heim-Testspiel der Augsburger Panther findet am 8. September statt

Neben den beiden Turnierteilnahmen am Dolomitencup und Bodensee Cup wurde ein bereits ein weiteres Testspiel terminiert. Am Freitag, 8. September, treffen die Augsburger Panther im heimischen Curt-Frenzel-Stadion auf die Schwenninger Wild Wings. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Tickets für diese Partie gibt es ab Anfang August, wenn auch der Kartenvorverkauf für die kommende Saison startet. (AZ)

