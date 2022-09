AEV gewinnt deutsch-österreichisches Duell gegen Klagenfurt mit 2:1

Beim 2:1 gegen Klagenfurt ist ein gutes zweites Drittel Grundlage des Siegs. Der nächste Test steht am Sonntag in Ingolstadt an.

Die Augsburger Panther haben das Testspiel gegen den Klagenfurter AC mit 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) gewonnen. Zwei Wochen vor Beginn der Saison in der Deutschen Eishockeyliga ( DEL) waren die Österreicher am Freitagabend vor allem im ersten Drittel ein echter Prüfstein. Doch mit zunehmender Spieldauer kamen die Gastgeber immer besser in Schwung, mussten aber am Schluss noch um den Sieg bangen.

Klagenfurter AC gegen Augsburger Panther: AEV überzeugt im zweiten Drittel

Dem Spiel vorausgegangen war eine Gedenkminute für den ehemaligen AEV- und Panther-Spieler Dietrich Adam. Das Mitglied der DEL-Aufstiegsmannschaft war vergangene Woche überraschend im Alter von 58 Jahren gestorben. Ebenfalls gedacht wurde Pit Deiser, der sich über Jahrzehnte beim AEV und den Panthern ehrenamtlich engagiert hatte.

Auf dem Eis zeigten zunächst die Gäste aus Österreich eine engagierte Vorstellung. In deren Reihen steht mit Matt Fraser ein alter Bekannter. Von 2018 bis 2020 hatte er das Trikot der Panther getragen und vor allem in seiner ersten Saison mit 21 Treffern Eindruck hinterlassen. Gegen seine ehemaligen Kollegen dürfte er besonders motiviert gewesen sein und prüfte auch bald Dennis Endras im Tor der Panther. Die Gastgeber wirkten anfangs nicht ganz so frisch wie im Heimspiel am vergangenen Wochenende, als der österreichische Meister aus Salzburg mit 7:2 aus der Halle gefegt wurde. Klagenfurt präsentierte sich deutlich wacher und ging durch Lukas Haudum in Führung (14.).

Der zweite Durchgang war gerade einmal dreieinhalb Minuten alt, als David Stieler einmal mehr seine überragende Übersicht unter Beweis stellte. Quer durch das gegnerische Drittel passte er zum freistehenden Adam Payerl und der Torjäger platzierte die Scheibe exakt unter die Querlatte zum 1:1-Ausgleich (24.). Jetzt waren die Panther auf Betriebstemperatur. In Überzahl brachte Michael Clarke die Gastgeber mit einer Direktannahme 2:1 in Führung (28.). Augsburg machte weiter Druck und schnürte die Österreicher teils minutenlang in deren Drittel ein. Erst eine Zwei-Minuten-Strafe für Thomas J. Trevelyan beendete diese Sturm-und-Drang-Phase - vorerst.

AEV-Torwart Denis Endras strahlt Ruhe aus – klare Verbesserung zum Vorgänger

Auffallend war erneut, welch Ruhe und Sicherheit Endras ausstrahlt. In dieser Form ist er eine klare Verbesserung im Vergleich zu seinem Vorgänger Olivier Roy, der immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte.

In den letzten Abschnitt starteten die Panther druckvoll und drängten sichtlich auf die Vorentscheidung. Doch mit Glück und Geschick verhinderten es die Gäste, den Rückstand größer werden zu lassen. Und schafften es nun ihrerseits, sich mehr und mehr Spielanteile zu erobern. Jetzt war es wieder eine offene Partie und Augsburg musste plötzlich um den Sieg bangen. Doch die Österreicher schafften den Ausgleichstreffer nicht mehr.

Weiter geht es bereits am Sonntag. Dann steht in Ingolstadt das vorletzte Testspiel der Vorbereitung auf dem Programm. Bully ist um 14 Uhr.

Augsburg Endras - Warsowsky, Gregorc; Bergman, Lamb; Länger, Sacher; Haase, Rogl - Kuffner, LeBlanc, Wännström; Morand, Stieler, Payerl; Clarke, Soramies, Saponari; Trevelyan, Volek, Nieleck; Hanke