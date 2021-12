Der neue Torjäger der Augsburger Panther ist jetzt auf Betriebstemperatur

Plus Matt Puempel kam zu den Panthern, als die Saison schon lief. Und er benötigte etwas Zeit, um sich einzufinden. Jetzt aber hat er die Torproduktion hochgefahren.

Es hat ein paar Spiele gedauert, aber nun ist Matthew Puempel auf Betriebstemperatur. Der 28-jährige Kanadier kam zu den Augsburger Panthern, als die Saison schon lief. Hauptgesellschafter Lothar Sigl hatte den Markt lange sondiert und auf einen Torjäger gelauert, der die maue Offensive beleben sollte.