Die Augsburger Panther treffen im Härtetest auf Ljubljana

Plus Der nächste AEV-Gegner Ljubljana spielt international. Der Slowene Blaz Gregorc trifft auf seine Landsleute. Justin Volek könnte sein Debüt geben.

Neun Neuzugänge vermelden die Panther und einer hat bisher noch gar nicht gespielt. Justin Volek verpasste zwar den Dolomitencup in Neumarkt. Doch eine U20-Weltmeisterschaft, zumal im kanadischen Edmonton, ist eine viel größere Eishockey-Bühne. Dort sichten die Späher aus Nordamerika und Europa die Talente von morgen. Mit der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) schlug sich die Augsburger Neuverpflichtung vom Absteiger Krefeld Pinguine hervorragend. Die Mannschaft von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter konnte sich im Feld der großen Puck-Nationen behaupten. Nach Niederlagen gegen die USA (1:5) und Schweden (2:4) sowie Siegen gegen Österreich (4:2) und die Schweiz (3:2) zogen die deutschen Junioren ins Viertelfinale ein. Gegen Finnland war beim 2:5 jedoch Endstation.