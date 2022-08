Augsburger Panther

vor 1 Min.

Weiter Sorgen um Matt Puempel: Wie schwer ist die Verletzung?

Plus Der Stürmer war in der vergangenen Saison zweitbester Torschütze des AEV. Wegen einer Knieverletzung könnte er nun länger ausfallen.

Von Andreas Kornes

Während draußen noch Sommer herrscht, bereiten sich die Augsburger Panther längst im kühlen Curt-Frenzel-Stadion auf die kommende Saison vor. Der neue Trainer Peter Russell muss dabei neun Zugänge in die Mannschaft integrieren. Nach einer sportlich enttäuschenden Spielzeit, in der die Panther als Elfter am Ende der DEL-Hauptrunde die Play-offs verpassten, hatte die Klubführung einige Umbaumaßnahmen im Kader vorgenommen.

