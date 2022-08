Verletzung überschattet Testspiele: Mit Matt Puempel fällt einer der Besten aus

Mit einem Sieg und einer Niederlage kehrten die Augsburger Panther aus Landshut zurück. Schwerwiegend könnte sein, dass sich mit Matt Puempel einer der besten Stürmer verletzt hat.

Mit einem Sieg und einer Niederlage kehrten die Augsburger Panther am Sonntagabend aus Landshut zurück. Am Samstag hatte die Mannschaft von Peter Russell im ersten Testspiel des Wochenendes 5:2 das Halbfinalspiel des Brauhaus-Cups gegen HK Olimpija Ljubljana aus Slowenien gewonnen. Es folgte eine 2:4-Niederlage im Cup-Finale gegen die Hausherren des EV Landshut.

Überschattet wurde der Erfolg gegen die Slowenen von einer Verletzung Matt Puempels. Der war im zweiten Drittel hart gecheckt worden und stürzte mit einem lauten Schmerzensschrei aufs Eis. Helfer mussten ihn auf dem Weg in die Kabine stützen. Der erste Eindruck deutet auf eine Knieverletzung hin.

Am Montag stehen für den Stürmer nach Klubangaben weitere Untersuchungen an. Dann soll es neue Informationen über die Schwere der Verletzung geben. Es wäre ein herber Verlust, sollte Puempel ausfallen. Vergangene Saison hatte er in 46 DEL-Spielen 22 Treffer erzielt.

Dennis Endras zeigte eine souveräne Leistung im Tor der Panther

Seine Kollegen benötigten sowohl gegen Ljubljana als auch gegen Landshut, das von dem ehemaligen AEV-Nachwuchschef und Heiko Vogler trainiert wird, eine längere Anlaufphase, ehe die eigene Torproduktion ins Rollen kam. Ljubljana präsentierte sich anfangs giftiger und schneller. Die Panther dagegen wirkten, als läge eine harte Trainingswoche hinter ihnen und hatten schwere Beine. Erst mit dem Ausgleichstreffer in der 30. Minute durch Vinny Saponari leitete die Trendwende in einem Spiel ein, das über weite Strecken nicht besonders ansehnlich war. Viele versteckte kleine Fouls prägten das Bild.

Je länger die Partie aber dauerte, desto besser kamen die Panther in Form. Das lag auch daran, dass die Gegner konditionell abbauten. Resultat waren die weiteren AEV-Treffer von David Stieler (33.), David Payerl (41.), Samuel Soramies (47.) und erneut Stieler (48.).

Im Tor der Panther hatte erneut Dennis Endras den Vorzug erhalten und zeigte eine souveräne Leistung. Auffällig präsentierte sich einmal mehr der quirlige Neuzugang Samuel Soramies. Bemerkenswert war auch die Premiere von Justin Volek im Panther-Trikot. Der war erst am Freitag von der U20-WM in Kanada nach Augsburg zurück gekehrt. Trotzdem rückte er gleich (und ohne ein einziges gemeinsames Training) in die Mannschaft und wirkte nicht, als habe er gerade einen Langstreckenflug hinter sich.

Am Sonntag durfte dann erstmals Markus Keller ins Panthertor und bekam es mit einem Zweitligisten zu tun, der buchstäblich jedem Puck hinterher und keinem Zweikampf aus dem Weg ging. Die Panther dagegen wachten zu spät auf und scheiterten in einem stürmischen letzten Drittel ein ums andere Mal am jungen Landshuter Torwart Philipp Dietl. Während des Spiels mussten die Gäste nahezu immer einem Rückstand hinterherlaufen. Die beiden Treffer für die Panther erzielten David Warsofsky (10.) und David Payerl (34.)..