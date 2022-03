Augsburger Panther

Verteidiger Gregorc hofft auf Debüt im AEV-Trikot

Plus Der AEV-Neuzugang aus Slowenien könnte die Abwehr im Duell mit dem EHC Red Bull München verstärken. Panther-Sportmanager Moeser: Großteil des Teams einsatzbereit.

Von Milan Sako

Reger Betrieb herrschte auf der Eisfläche im Dienstagstraining der Panther. Die Mannschaft kehrt nach 16-tägiger Corona-Pause mit dem Heimspiel am Mittwoch (19.30 Uhr/Curt-Frenzel-Stadion) gegen den EHC Red Bull München in den Ligabetrieb zurück. Welche Profis Trainer Serge Pelletier im Einzelnen aufbieten wird, ließ der kanadische Coach noch offen. Jedoch sind genügend Spieler nach der Infektion genesen und haben die medizinischen Tests (Return-to-play-Protokoll) absolviert. „Es sieht danach aus, dass wir mit vier Sturmreihen und sieben Verteidigern gehen können“, sagte Sportmanager Duanne Moeser am Dienstagabend.

