Tschechien nach Gala gegen Schweden im WM-Finale

Gastgeber Tschechien träumt bei der Eishockey-Weltmeisterschaft vom ersten Titel seit 24 Jahren. Gegen Schweden sorgt eine unfassbare Effektivität für den Final-Einzug.

Gastgeber Tschechien steht im Endspiel der Eishockey-Weltmeisterschaft. Das zwölffache Titelträger gewann in Prag in einem hochklassigen ersten Halbfinale gegen Schweden mit 7:3 (2:2, 3:1, 2:0) und kann am Sonntag (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) zum ersten Mal seit 2010 Weltmeister werden. Schweden kämpft zuvor (15.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) um Bronze.

Im zweiten Semifinale stehen sich am Samstag (18.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) der entthronte Champion Kanada und Deutschland-Bezwinger Schweiz gegenüber.

Die 17.000 Zuschauer in der tschechischen Hauptstadt bekamen von den zahlreichen NHL-Stars der Tschechen und Schweden das bislang beste WM-Spiel geliefert. Die Nordeuropäer gingen durch Marcus Johansson in Führung. (4. Minute). Danach fielen die Tore fast im Minutentakt. Dominik Kubalik glich für die Tschechen aus (8.). Wieder lag Schweden durch Marcus Pettersson nur 20 Sekunden später vorn. Anderthalb Minuten danach konnte David Kampf für die effektiven Tschechen erneut ausgleichen.

Während Schweden deutlich mehr Torschüsse abgaben (39:23), schockten die Gastgeber das Team von Trainer Sam Hallam mit einer gnadenlosen Effektivität. Nach drei Toren in drei Minuten durch Ondrej Kase (27.) sowie den überragenden Martin Necas (27.) und Kubalik (30.) schien das Match entschieden. Joel Eriksson Ek konnte noch einmal verkürzen (36.). Dann kam der große Auftritt von Lukas Sedlak. Der Stürmer vom Erstligisten Dynamo Pardubice schoss die Tschechen mit zwei Toren (46./54.) endgültig ins Finale.

(dpa)