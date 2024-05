Bergamo gegen Leverkusen - Europa League Finale 23/24: Termin, Übertragung und alle Infos

Leverkusen gegen Bergamo lautet Ende Mai das Europa League Finale 23/24. Hier gibt es alle Infos rund um Termin, Übertragung im Free-TV oder Stream und Bilanz.

Die Europa League Saison 2023/24 befindet sich auf der Zielgeraden: Ende Mai wird das Finale im zweithöchsten Europäischen Pokalwettbewerb ausgespielt. Seit den Rückspielen im Halbfinale am 9. Mai steht auch fest, welche Teams sich im Finale gegenüberstehen: Leverkusen spielt im irischen Dublin gegen Atalanta Bergamo.

Leverkusens Weg bis zum Finale der Europa League ist der wohl eleganteste aller verbliebenen Mannschaften: Die Gruppenphase konnte die Mannschaft mit sechs Siegen in sechs Spielen erfolgreich absolvieren. Im Achtel- und Viertelfinale erspielten die Leverkusener jeweils ein Unentschieden und einen Sieg. Weiteren Aufwind könnten dem Team geben, dass es in der aktuellen Saison bereits die Deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Zudem konnten sie immer wieder Rückstände in letzter Sekunde egalisieren, so auch zuletzt im Halbfinale der Europa League gegen den AS Rom.

Bergamo erspielte sich in der Gruppenphase vier Siege, zwei Mal gingen die Partien unentschieden aus. Im Achtefinale spielte Atalanta einmal 1:1 und einmal 2:1 gegen Sporting Lissabon. Damit qualifizierte sich die Mannschaft für das Viertelfinale, wo das Team in der Hinrunde 3:0 gegen Klopps Liverpool gewann, im Rückspiel allerdings 0:1 verlor. Im Halbfinale der Europa League 2023/24 musste Atalanta gegen Olympique Marseille um den Finaleinzug kämpfen. Nachdem das Hinspiel 1:1 endete, gewannen die Italiener das Rückspiel mit 3:0. Für Bergamo ist es das erste europäische Finalspiel.

Sie wollen wissen, wann genau das Finale ausgetragen wird, was es noch über die Teams zu wissen gibt und wie man das Spiel verfolgen kann? Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Übertragung im Free-TV und Stream, Live-Ticker sowie Bilanz.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Termin für das Europa League Finale 2023/24: Bayer vs. Atalanta - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Europa League 2023/24 findet das Finale der aktuellen Saison am Mittwoch, dem 22. Mai 2024, statt. Anpfiff ist um 21 Uhr im Aviva Stadium in Dublin. Damit findet das entscheidende Spiel der Europa League rund eineinhalb Wochen vor dem Champions League Finale 2023/24 statt.

Finale Europa League : Mittwoch, 22. Mai 2024, Anpfiff 21 Uhr

Bergamo - Leverkusen: Übertragung des Europa League Finale im Free-TV und Stream

Die Übertragung der Europa League Saison 2023/24 lief vor allem über die Sender der RTL-Gruppe. Allerdings gab es nur einige wenige Spiele im Free-TV bei RTL zu sehen. Stattdessen lief der Großteil der Spiele lediglich beim sendereigenen Streamingdienst RTL+. Dieser ist allerdings kostenpflichtig - Zugriff hatten also nur all diejenigen, die die Bezahlschranke mit einem Abonnement überwunden haben.

Lesen Sie dazu auch

Für das Europa League Finale können aber auch alle Fußballfans ohne RTL+-Abo aufatmen, denn das Finalspiel am 22. Mai 2024 gibt es auch im Free-TV auf RTL zu sehen.

Spiel: Atalanta Bergamo vs. Bayer 04 Leverkusen , Finale der Europa League 2023/24

vs. , der 2023/24 Datum: Mittwoch, 22. Mai 2024

Mittwoch, 22. Mai 2024 Uhrzeit: Anpfiff um 21 Uhr

Anpfiff um 21 Uhr Ort: Aviva Stadium , Dublin , Irland

, , Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Live-Stream: RTL +

Aufstellung und Ergebnis im Live-Ticker: Leverkusen vs. Bergamo im EL-Finale 23/24

Falls Sie das Finale der Europa League zwischen Leverkusen und Bergamo nicht live im Fernsehen verfolgen können, haben wir eine Alternative für Sie: Unser Live-Ticker zur Europa League bietet alle Informationen zum Spiel zwischen Bayer 04 und Atalanta, von den Aufstellungen der Mannschaften bis zum Endergebnis der Partie. Auf diese Weise verpassen Sie nicht, wer sich letztendlich zum Sieger krönt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bayer 04 Leverkusen gegen Atalanta Bergamo: Die Bilanz der Begegnung

In der Saison 2021/22 trafen die beiden Teams im Achtelfinale der Europa League aufeinander. Die Bilanz nach diesen beiden Begegnungen spricht eindeutig für Bergamo. Das Team aus dem Norden Italiens konnte sowohl das Hin- als auch das Rückspiel für sich entscheiden, einmal mit 1:0 und dann mit 3:2. Somit lautet die Torbilanz in diesem Duell 4:2 für Atalanta. Die Frage ist nun, ob sich diese Bilanz ändert und Leverkusen im dritten Aufeinandertreffen den ersten Sieg holen kann und damit gleichzeitig das Finale gewinnt.