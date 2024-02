Arne Maier macht mit zwei Paukenschlägen auf sich aufmerksam

Plus Die bisherige Saison war für den ehemaligen U21-Europameister Arne Maier ein Trauerspiel. Doch der Mittelfeldspieler des FC Augsburg hatte nach seiner Einwechslung großen Anteil am 1:1 gegen den VfL Bochum.

Es waren nur zehn Minuten, die Arne Maier am Samstag im Bochumer Vonovia-Stadion Zeit hatte, um sich zu empfehlen. Doch die nutzte der offensive Mittelfeldspieler des FC Augsburg beim 1:1 (0:1) eindrucksvoll.

In der 81. Minute hatte FCA-Trainer Jess Thorup den leicht angeschlagenen Kristijan Jakic vom Feld nehmen müssen. Es stand immer noch 1:0 für Bochum. Thorup entschied sich für ein Experiment. Er brachte Maier als offensiven Sechser. Dabei gilt der eigentlich als Spielgestalter auf der Zehner-Position.