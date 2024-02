FC Augsburg

11:29 Uhr

FCA-Trainer Jess Thorup wechselt den Erfolg ein

Plus Der FC Augsburg holt sich mit dem 1:1 beim VfL Bochum einen wichtigen Punkt, weil der Trainer ein paar richtige Entscheidungen trifft.

Von Robert Götz

Natürlich klatschte Jess Thorup jeden seiner Spieler nach dem 1:1 (0:1) gegen den VfL Bochum im Nieselregen ab, da macht der Trainer des FC Augsburg keinen Unterschied. Jeder hatte es auch verdient nach einer hochintensiven Partie, die vor 24.500 Zuschauern, darunter etwa 1.500 mitgereisten Augsburger Fans, viele Emotionen, viel Leidenschaft, viel Kampf, wenig spielerische Klasse, aber vor allem zwei grundverschiedene Halbzeiten bot.

Bei zwei seiner Profis blieb Thorup aber doch ein klein wenig länger stehen. Das hatte seinen Grund. Der eine, Jeffrey Gouweleeuw hielt in der schlechteren ersten Hälfte, als die Gastgeber unheimlich Druck machten, die Augsburger Abwehr zusammen, sodass man nur mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeit ging. Der andere, FCA-Kapitän Ermedin Demirovic, verwandelte in der Nachspielzeit einen Handelfmeter sicher zum verdienten 1:1-Endstand (90.+1).

