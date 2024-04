Die FCA-Mitglieder haben über ein neues Heimtrikot entschieden

Plus Erstmals wurde das Design eines Heimtrikots des FC Augsburg über eine Mitgliederbefragung festgelegt. Das Ergebnis wird der Fußball-Bundesligist aber erst 2025 veröffentlichen.

Am 1. April um 19.07 Uhr ging nichts mehr. Genau um diese symbolträchtige Uhrzeit, dem Gründungsjahr des Vorgängerklubs des FC Augsburg, beendete der Bundesligist die Online-Mitgliederabstimmung über das Design des Heimspiel-Trikots in der Saison 2025/2026. Das Abstimmungsergebnis wird der FCA aber erst im nächsten Jahr bekannt geben.

Normalerweise haben die Mitglieder eines Bundesligisten keine allzu großen Einflussmöglichkeiten auf die Gestaltung eines Trikots. Das übernehmen Design-Spezialisten des jeweiligen Herstellers in Abstimmung mit dem Klub. Doch beim FCA wollte man nach dem Ausrüsterwechsel vor dieser Saison, weg von Nike hin zum japanischen Sportartikelhersteller Mizuno, andere Wege gehen, Mitgliedermitbestimmung nicht nur als Floskel nutzen, sondern auch umsetzen.