FCA-Trainer Jess Thorup baut weiter auf Finn Dahmen im Tor

Jetzt steht fest, mit welcher Elf der FCA bei Heidenheim die Abwärtsspirale durchbrechen will. Mit neuem Trainer wechselt die Startelf auf vier Positionen.

Die wichtigste Personal-Entscheidung vorneweg. Jess Thorup vertraut in seinem ersten Spiel als Bundesliga-Trainer des FC Augsburg weiterhin auf Torhüter Finn Dahmen. Am Freitag hatte der 53-jährige Thorup dem bisherigen Stammtorhüter keine Einsatzgarantie geben mögen. Doch nun ist klar: der 25-Jährige Neuzugang vom FSV Mainz 05 erhält beim Auswärtsspiel in Heidenheim wieder den Vorzug vor seinem Konkurrenten Tomas Koubek.

FCA-Keeper Finn Dahmen spielte bisher nicht zu Null

Dahmen hatte in der Saisonanfangsphase für viele Beobachter nicht die Autorität und Stärke ausgestrahlt, die man von einem Bundesliga-Stammtorhüter erwartet. Bis zum Heidenheimspiel gelang ihm kein zu Null-Spiel, musste 17 Gegentreffer hinnehmen.

Als der FC Augsburg vor zwei Wochen das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 mit 1:2 verlor, war klar, dass sich der Bundesligist von Trainer Enrico Maaßen trennen würde. Alles, wirklich alles, sprach gegen den 39-Jährigen, der im Sommer 2022 mit viel Elan und großen Hoffnungen der FCA-Verantwortlichen seinen ersten Trainer-Job in der Bundesliga antetreten hatte. 15 Monate später kam es dann auch wie erwartet. Am vergangenen Montag wurde der Däne Jess Thorup als neuer FCA-Trainer vorgestellt. Auch er ist ein Bundesliga-Novize, doch im Gegensatz zu Enrico Maaßen einer mit persönlicher Erfahrung. Sechs Tage hatte der 53-Jährige Zeit sich ein erstes Bild von seiner Mannschaft zu machen und sich seine Start-Elf für das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim zusammenzustellen.

Ex-Heidenheimer Niklas Dorsch rotiert in die FCA-Startelf

Im Tor baut Thorup also weiter auf Dahmen. Vor ihm veränderte er die Aufstellung gegenüber Darmstadt auf vier Positionen: Mads Pedersen, Sven Michel, Fredrik Jensen und der Ex-Heidenheimer Niklas Dorsch rücken in die Mannschaft. Dafür mussten Dion Beljo, Iago, Patric Pfeiffer und Tim Breithaupt weichen. Erstmals im Kader steht der Japaner Masaya Okugawa.

Die Aufstellung deutet auf ein 4-4-2 hin: Dahmen - Gumny, Gouweleeuw, Uudokhai, Pedersen - Demirovic, Rexhbecaj, Dorsch, Jensen - Tietz, Michel.

Auch für Thorup ist das Spiel in Heidenheim ein wichtiger Gradmesser . Mit einem Sieg könnte der die ein Jahr lang andauerende Auswärts-Negativserie ohne Sieg beenden und gleichzeitig Vertrauen in seine Entscheidungen aufbauen. Neben Werder Bremen ist nur der FCA in dieser Bundesligasaison noch ohne Auswärtspunkt.

Allerdings, seine Vorgänger Enrico Maaßen und Markus Weinzierl waren jeweils mit einer Niederlage. Maaßen mit 0:4 gegen den SC Freiburg zum Start 2022/23, Weinzierl mit einem 1:2 beim VfB Stuttgart im Mai 2021.

