Das erste Training war nicht nur für den neuen FCA-Trainer eine Premiere

Plus Jess Thorup leitete am Dienstag das erste Training beim FCA. Dabei waren auch zwei Spieler, für die die Trainer-Premiere ebenfalls ein Neubeginn darstellt.

Nach seiner ersten Trainingseinheit als neuer Trainer des FC Augsburg nahm sich Jess Thorup am Dienstagvormittag Japeht Tanganga kurz zur Seite und sprach ein paar Sätze mit dem 24-jährigen Innenverteidiger. Denn auch für den Leihspieler von Tottenham Hotspurs beginnt jetzt das Kapitel FC Augsburg, wie für seinen Trainer, erst so richtig.

Kurz vor Ende der Transferperiode hatte der FCA im Sommer den Engländer mit Wurzeln im Kongo vom englischen Premier-League-Klub ausgeliehen, um auf den zwischenzeitlichen Personalnotstand in der Innenverteidigung durch Verletzungen und der Rotsperre von Patric Pfeiffer zu reagieren. Doch Tanganga wechselte nach einem Schlag im Spurs-Training mit einer Knieverletzung aus dem Norden Londons nach Augsburg. Die erwies sich hartnäckiger länger als zunächst gedacht.