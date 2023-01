FC Augsburg

Wie FCA-Keeper Rafal Gikiewicz die Auswärtstorflut eindämmen will

Plus In Dortmund (3:4) und in Freiburg (1:3) geht es beim FCA zu wie beim Tag der offenen Tür. Zu Hause gegen Gladbach steht die Null. Das macht Torhüter Rafal Gikiewicz Mut.

Von Robert Götz

So viel Zeit musste sein. "Natürlich habe ich mit Gregerl gesprochen. Vor und nach dem Spiel. Da habe ich ihm gratuliert. Er hat wieder ein Tor gegen uns geschossen. Beim ihm läuft es optimal." Bei Torhüter Rafal Gikiewicz und dem FC Augsburg noch nicht ganz. Wie schon beim 0:4 im ersten Saisonspiel zu Hause hatte Vereinswechsler Michael Gregoritsch den SC Freiburg mit 1:0 in Führung gebracht, am Ende stand es 1:3 aus Sicht des FCA. Vier Gegentore in Dortmund beim 3:4, drei Gegentore in Freiburg – Gikiewicz muss sich auswärts vorkommen wie beim Tag der offenen Tür. "Wenn du in zwei Auswärtsspiel sieben Gegentore bekommst, ist das viel zu viel", erklärte er am Samstagabend in der Mixed-Zone des neuen EuropaPark-Stadions in Freiburg.

