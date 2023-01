FCA-Torwart Rafal Gikiewicz: "Je mehr Pfiffe, desto stärker fühle ich mich"

Exklusiv Augsburgs Torwart Rafal Gikiewicz spricht über seine Rolle im Trainingslager, seine Form mit nun 35 Jahren und warum er vor allem Auswärtsspiele liebt. Die Rückrunde möchte er auf jeden Fall beim FC Augsburg verbringen.

Herr Gikiewicz, eine einfache Frage zu Beginn: Wie waren die Tage in Spanien?

Rafal Gikiewicz: Alles gut so weit. Aber ich habe zweimal das Zimmer gewechselt. Erst war die Klimaanlage kaputt, dann war mein Zimmerkollege Marcel Lubik krank. Ihm ging es nicht gut, er hatte Fieber und Kopfschmerzen. Da bin ich nachts um vier Uhr ausgezogen und hatte danach ein Einzelzimmer.

Sollte Ihnen das nicht ohnehin zustehen mit nun 35 Jahren?

Gikiewicz: Als ich gehört habe, dass Marcel dabei ist, wollte ich mich um ihn kümmern. Er ist mein Landsmann und zum ersten Mal mit dem Flugzeug unterwegs. Daher wollte ich ihm helfen. Für ihn ist es auch optimal, er kann von mir einiges lernen. Auf dem Platz, aber auch daneben.

Wie empfanden Sie die Stimmung im Trainingslager. Es lief ja nicht alles rund.

Gikiewicz: Die Stimmung ist im Trainingslager immer gut. Wir haben gute Spieler mit einem guten Charakter. Auch das Wetter passte. Die Ergebnisse in den Testspielen sind nicht wichtig. Es geht darum, fit zu werden und neue Sachen zu lernen.

Wie sehen Sie die Mannschaft vorbereitet auf den Beginn in Dortmund?

Gikiewicz: Wir trainierten meistens zweimal pro Tag. Das Training war intensiv, aber nicht so hart wie in der Phase vor Weihnachten in Augsburg. Dort sind wir viel gelaufen. In Spanien haben wir viel mit dem Ball und viel Taktik gemacht. Jeder muss wissen, was von ihm auf dem Platz erwartet wird.

Sie haben elf Spiele in der Vorrunde bis zu Ihrer Verletzung am Oberschenkel gemacht. Sind Sie wieder hundertprozentig fit?

Gikiewicz: Ich spüre die Verletzung noch ein kleines bisschen, kann aber wieder alles auf dem Platz machen. Ich war sechs Wochen raus, so lange dauert es auch, um wieder auf das normale Level zu kommen. Die letzten drei Spiele waren nicht optimal von mir. Ich will aber einfach spielen. Zum Glück hatten wir jetzt eine lange Pause, die ich nutzen konnte, um wieder fit zu werden. Ich bin nach jedem Training im Kraftraum, um die Muskeln wieder aufzubauen und die spezifischen Bewegungen als Torwart wieder hinzubekommen.

Für Sie war es bislang eine besondere Vorrunde mit den starken Leistungen in Leverkusen, Bremen oder gegen Bayern München. Wie schätzen Sie selbst die Leistungen ein?

Gikiewicz: Für 35 schon ganz okay (lacht). Ich wünsche allen jungen Spielern, dass sie mit 35 so fit sind wie ich. Ich hatte sehr gute Spiele, vielleicht aber auch nicht so gute wie gegen Freiburg. Aber jeder Torhüter in der Bundesliga macht Fehler. Der Ball fliegt sehr schnell, die Spieler sind noch schneller als früher und sie nutzen jeden kleinen Fehler. Zum Glück spielen wir elf gegen elf. In Berlin haben mich meine Vorderleute nach meinem Fehler gerettet. Leider waren es nur elf Spiele bisher. Zum Glück haben wir jetzt noch 19 Spiele, da habe ich noch genug Zeit, etwas zu zeigen.

Was war für Sie Ihr Höhepunkt der bisherigen Partien?

Gikiewicz: Ich würde sagen die Partie in Leverkusen. Damit habe ich viel Kritik verstummen lassen. Danach lief es fast von alleine. Man bekommt dadurch noch mehr Selbstvertrauen, als ich ohnehin schon habe. Das Tor wird immer kleiner, man fühlt sich immer größer. Die Bälle fliegen gefühlt langsamer und man trifft immer die richtige Entscheidung. Auch der Mannschaft hilft das, um Punkte zu holen. Auf solche Momente wartet jeder Spieler. Dafür steht man jeden Tag auf. Auch mit 35 Jahren habe ich noch genug Spaß und Wille. Das ist noch lange nicht mein letztes Wort.

Das Spiel in Bremen war sehr emotional. Treibt Sie eine solche Stimmung mit Anfeindungen gegen Ihre Person noch mehr an?

Gikiewicz: In diesem Bezug könnte ich jedes Spiel auswärts antreten. Der negative Druck treibt mich an. Je mehr Pfiffe, desto stärker fühle ich mich. Aber natürlich liebe ich es auch, in der WWK-Arena von den eigenen Fans gepusht zu werden.

Was erwarten Sie vom Auftakt in gut einer Woche in Dortmund?

Gikiewicz: Wir dürfen nicht sagen: In Dortmund kann man verlieren. Das ist der falsche Ansatz. Da gefällt mir die Mentalität von unserem Trainerteam, dass wir überall gewinnen wollen. Wir haben in dieser Saison schon den ersten Sieg in Leverkusen geschafft, nun will ich auch meinen ersten Sieg mit Augsburg in Dortmund. Ich hoffe, dass wir unserem Trainer, der in Dortmund alles kennt, diesen Sieg schenken.

Wie sehen Sie die Ausgangslage vor den restlichen 19 Spielen?

Gikiewicz: Wir brauchen noch sieben oder acht Siege. Wir müssen sofort anfangen zu gewinnen, um Selbstvertrauen zu holen. Und jeder muss das Gefühl haben, wichtig für die Mannschaft zu sein. Egal, wie lange er spielt. Wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir alle zusammenarbeiten. Niemand darf ein zu großes Ego haben.

Bei der Weltmeisterschaft in Katar waren Sie Experte fürs Fernsehen. Wie empfanden Sie das?

Gikiewicz: Ich hatte das zuvor auch bereits für das polnische Fernsehen gemacht. Ich habe einfach geredet, wie ich bin.

Sie haben aber nach wie vor den Traum, noch ein Länderspiel für Polen zu machen.

Gikiewicz: Natürlich, vielleicht klappt es mit dem neuen Trainer. Ich will unbedingt einen Einsatz haben. Egal gegen wen. Natürlich am liebsten gegen einen großen Gegner. Dieses eine Spiel will ich aber unbedingt. Auch, um meinen Kindern zu zeigen, dass man in seinem Leben alles schaffen kann. Auch mit 35 noch.

Wie lange können Sie noch auf dem Niveau spielen wie gerade?

Gikiewicz: Ich kann noch ein paar Jahre spielen, sicherlich zwei oder drei. Jetzt habe ich aber den Fokus auf der Rückrunde.

Das heißt, Sie haben Ihre Vertragsgespräche erst einmal auf Eis gelegt? Sie haben noch Vertrag bis Juni, bei einer bestimmten Anzahl von Spielen verlängert er sich allerdings.

Gikiewicz: Ich akzeptiere meine Situation. Ich will hier bleiben und die Klasse halten.

Das heißt, ein Transfer noch im Januar ist ausgeschlossen?

Gikiewicz: Ich hatte ein paar Signale oder Anfragen bekommen, ich will aber nicht gehen. Mein Kind geht seit Montag wieder in die Schule. Das heißt, wenn ich jetzt wechseln würde, wäre ich erst einmal alleine in einer neuen Stadt. Ich brauche aber meine Familie bei mir. Wenn ich alleine wohne, kann ich keine guten Leistungen zeigen. Ich gehe davon aus, dass ich hier meine 19 Spiele noch machen werde.

Und danach?

Gikiewicz: Wenn wir den Klassenerhalt geschafft haben, rauche ich erst einmal wie gewohnt eine Zigarre mit unserem Zeugwart Salva. Das ist unser Ritual. Dann rede ich mit Stefan Reuter und wir suchen einen Weg. Ich hatte schon zuletzt mit ihm gesprochen. Ich verstehe die Seite vom Verein. Aber auch ich brauche Gewissheit. Ich bin zufrieden hier in Augsburg und will eine starke Rückrunde spielen.

Haben Sie den Traum, noch mal woanders zu spielen? Vielleicht in Mönchengladbach, falls Yann Sommer nach München wechseln sollte?

Gikiewicz: Ich habe eben gesagt, dass ich nicht weg will. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Rückrunde und unsere Ziele. Was in der nächsten Saison passiert, ist jetzt kein Thema. Wir haben uns verständigt, dass wir uns zu gegebener Zeit zusammensetzen. Das akzeptiere ich.

Hier im Trainingslager sind viele junge Spieler dabei. Sind Sie so ein bisschen der Ratgeber?

Gikiewicz: Ich habe erst vor wenigen Tagen mit den jungen Spielern gesprochen und sie gefragt, warum ich sie nicht im Kraftraum sehe. Danach waren sie jeden Tag da, so muss es sein. Im Trainingslager muss man jede Minute nutzen. Mert Kömür zum Beispiel hat ein enormes Potenzial. Für mich ist er einer der nächsten Nachwuchsspieler, der den Sprung schaffen kann . Er hat alles, was es braucht. Wenn man ihn gut weiter ausbildet, wird er es schaffen. Ich habe Spaß, mit so jungen Spielern im Trainingslager zusammenzuarbeiten. Beim Mannschaftsabend habe ich mich zu den jungen Spielern gesetzt. Das macht mir Spaß und hält mich selbst jung. Auch wenn ich nicht alle Apps kenne, die sie auf dem Handy haben.

Sie haben mal gesagt, dass ein Gikiewicz in einem Team reicht. Was meinten Sie damit?

Gikiewicz: Das hatte ich vom Trainerteam gehört. Sie sind zufrieden mit einem Gikiewicz. Ich habe mit Enrico Maaßen eine Stunde hier gesprochen. Er hat mir gesagt, dass ich mit dem Fuß noch mehr trainieren soll für den Spielaufbau. Auf der Linie und beim Eins gegen Eins ist er sehr zufrieden. Seit er da ist, kann ich viele neue Dinge lernen. Wenn er meine Interviews liest, muss er oft lachen. Er sagt auch, dass manchmal ein, zwei Worte weniger besser wären. Ich kritisiere aber nie meine Mitspieler oder unsere Leistungen öffentlich, das machen wir nur intern. Ich bin, wie ich bin. Der eine mag das, der andere eben nicht. Ich habe noch zu vielen ehemaligen Kollegen oder Trainern einen sehr guten Kontakt. Ich bin überall gleich und kein Schauspieler. Ich habe keinen Ärger mit irgendjemand. Was auf dem Platz passiert, bleibt auf dem Platz. Auch von vielen Fans kriege ich Nachrichten, dass sie meine Art gut finden. Auch aus Schalke oder Bremen wie zuletzt im ZDF-Sportstudio bei der WM.