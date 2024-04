Zweimal die Note sechs gegen Bremen: FCA in der Einzelkritik

Plus Gegen Werder Bremen zeigen die Spieler des FCA eine äußerst enttäuschende Leistung. Entsprechend fällt die Bewertung der FCA-Profis nach der 0:3-Niederlage aus.

Dieses 0:3 (0:0) hatte nicht nur Trainer Jess Thorup bitter enttäuscht. Gegen Werder Bremen legen die Spieler des FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga einen blutleeren Auftritt hin. Die Noten in der FCA-Einzelkritik spiegeln die Leistung der Spieler wider.

Finn Dahmen: Tauschte sein knalliges Gelb oder Orange wegen des Traditionsspieltags in schlichtes Schwarz. Wird dieses Trikot schnellstmöglich ablegen, weil es ihm kein Glück brachte. Beim 0:1 von seinen Mitspielern alleine gelassen, beim 0:2 per Strafstoß noch mit den Fingern dran, beim 0:3 wieder alleine gelassen. Note 4,0