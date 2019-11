16:22 Uhr

4:0! Der FCA deklassiert Hertha BSC Berlin

Gegen den Hauptstadtklub gelingt dem FCA ein Kantersieg. Spielentscheidend war die Szene zum zweiten Tor. Es gibt aber Sorgen um einen verletzten Spieler.

Von Robert Götz

Der letzte Sieg des FC Augsburg gegen die Hertha aus Berlin datiert aus dem Jahr 2014. Am 28. September gewann der FCA 1:0 durch einen verwandelten Foulelfmeter von Paul Verhaegh. Es war die Zeit, als der FCA noch als der Klub ohne Skandale galt, in dem selbst Problemspieler wie Raul Bobadilla funktionierten. Weil Spieler wie Verhaegh, Halil Altintop oder ein Jan-Ingwer Callsen-Bracker im FCA mehr sahen als ein Sprungbrett.

Das ist jetzt fünf Jahre her. Seitdem hat sich viel getan. Es ist in letzter Zeit oft unruhig geworden im Kader, es gibt Spieler, die ihre Unzufriedenheit und Wechselwünsche offen äußern, auch weil der FCA offensiv mit dem Argument um Spieler wirbt, sie für größere Bühnen vorzubereiten, aber sie eben auch nur ziehen lassen will, wenn die eigenen Transfer-Vorstellungen erfüllt sind. Eben weil man auch eigene Ambitionen hat. Zum Beispiel nicht immer bis zu Schluss um den Klassenerhalt zittern zu müssen.

Fünf Punkte aus acht Spielen - der FCA hat eine Serie gestartet

Das dies durchaus auch in dieser Saison möglich ist, zeigte der FCA gegen die Hertha eindrücklich. Mit einem verdienten 4:0-Erfolg (2:0 nach Halbzeit) überholte man die Berliner nicht nur, sondern setzte sich vor 29.233 Zuschauern mit 13 Punkten als Zwölfter auch ein wenig vom Tabellenkeller ab. Nach einen verpatzten Start hat der FCA nun aus den letzten fünf Spielen acht Punkte geholt. Die vor einigen Wochen noch so heftige Kritik an Trainer Martin Schmidt ist (vorerst) verstummt, während die Zukunft von Hertha-Trainer Ante Covic immer ungewisser wird. Denn vier Niederlagen in Folge passen so gar nicht ins Selbstverständnis des Hauptstadtklubs.

Beim FCA hingegen ließ man sich auch nicht von der Causa Gregoritsch ablenken. Der hatte sich zuletzt lautstark über seine Reservistenrolle beklagt und machte deutlich, dass er in der Winterpause unbedingt weg will. Für diese öffentliche Anklage wurde er vom Verein, der sich das nicht gefallen lassen wollte und auch nicht durfte, erst einmal bis Dienstag suspendiert. Es war wenigstens schlechtes Timing des österreichischen Nationalspielers, denn damit fiel er als erster Nachrücker für den verletzten Alfred Finnbogason aus. FCA-Trainer Martin Schmidt entschied sich für Sergio Cordova, der damit erstmals in dieser Saison in der Startelf stand. Er war damit aber nicht der einzige Debütant. Auch Jeffrey Gouweleeuw feierte sein Comeback als Erste-Elf-Akteur in dieser Spielzeit. Der Niederländer ersetzte in der Innenverteidigung Felix Uduokhai, der vorsichtshalber nach einer Risswunde am Knöchel auf der Bank Platz nahm.

Damit setzte Schmidt auf das zuletzt in Paderborn erfolgreiche angewandte 4-4-2-System. Und so begann der FCA mit aggressiven Anlaufen, auch um den schon verunsicherten Gegner aus der Hauptstadt gar nicht in Fahrt kommen zu lassen. Denn zuletzt hatte die Hertha drei Spiele in Folge verloren. Ein Vorhaben das gelang, allerdings ohne zählbaren Erfolg. Doch das änderte sich gerade in dem Moment, als sich das Geschehen auf dem Platz beruhigt hatte. Maximilian Mittelstädt foulte in der 17. Minute Marco Richter an der Außenlinie, was für den FCA-Spieler Folgen haben sollte. Den fälligen Freistoß schlug derweil Philipp Max mit so viel Effet und Raffinesse Richtung Tor von Rune Jarstein, dass er ohne weitere Berührung zum 1:0 (17.) einschlug. Es war der zweite direkt verwandelte Freistoß von Max. Schon beim 1:0 in Paderborn betätigte sich der 26-jährige Linksfuß als Kunstschütze.

Marco Richter musste verletzt ausgewechselt werden

Das Geburtstagskind Richter, der am Spieltag 22 Jahre alt wurde, war aber nicht so richtig zum Feiern zu Mute, musste er doch in der 26. Minute mit einer Verletzung am linken Knie ausgewechselt werden. Für ihn kam Andre Hahn. Der war noch gar nicht richtig auf dem Feld, als Hertha-Torhüter Jarstein von Florian Niederlechner bedrängt den Ball auch mit gestrecktem Fuß nicht richtig klären konnte. Sergio Cordova hatte keine Mühe zum 2:0 (28.) einzuschieben. Zudem sah der Hertha-Torhüter für sein hartes Einsteigen nach Intervention des Videoschiedsrichters von Schiedsrichter Sascha Stegemann noch die Rote Karte. Es war in der Nachbetrachtung die spielentscheidende Szene.

Auch weil der FCA in der zweiten Hälfte gleich nachlegte. Der zuletzt vier Mal in Folge nicht berücksichtigte Andre Hahn, in Paderborn fehlte er allerdings wegen einer Verletzung, erhöhte in der 53. Minute auf 3:0. Auch so kann man seinem Frust bewältigen. Den Schlusspunkt setzte dann Florian Niederlechner mit dem 4:0 in der 79. Minute. Und damit war die Hertha noch gut bedient.

