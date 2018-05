vor 36 Min.

Borussia Dortmund verpflichtet Marwin Hitz FC Augsburg

FCA / FC Augsburg - Bayer 04 Leverkusen 1:1 in der WWK Arena. Bild: Ulrich Wagner Marwin Hitz

Nun ist es offiziell: Marwin Hitz wechselt zu Borussia Dortmund. Beim BVB unterschreibt der Schweizer einen Vertrag bis 2021.

Spekulationen gab es schon seit Längerem, nun ist es offiziell: Marwin Hitz wechselt zu Borussia Dortmund. Der Schweizer, der bereits vor Saisonende seinen Abschied vom FC Augsburg verkündet hatte, unterschrieb beim BVB einen Vertrag bis 2021 und ist der erste Neuzugang für die kommende Saison.

"Nach fünf sportlich und menschlich sehr wertvollen Jahren beim FC Augsburg wollte ich nun noch einmal etwas anderes erleben. Ich freue mich auf die Herausforderung bei einem so großen Verein wie dem BVB und besonders auch auf die Spiele in der Champions League", wird Hitz in einer BVB-Mitteilung von Samstag zitiert.

Hitz und Bürki bilden das neue Torwart-Duo beim BVB

Für Hitz ist Dortmund nach Wolfsburg und Augsburg die bereits dritte Bundesligastation. Mit seinem Landsmann Roman Bürki wird er um einen Stammplatz im Tor konkurrieren. "Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, in Marwin Hitz einen sehr erfahrenen Torhüter zu verpflichten, der sein Können auf dem hohen Niveau der Bundesliga über viele Jahre hinweg nachgewiesen hat", sagte der Dortmunder Sportdirektor Michael Zorc.

Die bisherige Nummer zwei im BVB-Tor, Roman Weidenfeller, hatte seine Karriere am Ende dieser Saison beendet. (dpa)

