vor 3 Min.

Der FC Augsburg ist vor Hertha BSC Berlin gewarnt

Hertha BSC ist der Saisonstart missglückt, will nun aber in die Spur kommen. FCA-Stürmer Niederlechner ist wieder fit.

Von Marco Scheinhof

Der FC Augsburg ist vorbereitet. Und auch nicht überrascht. Denn dass die Berliner Hertha vorhat, ihren nächsten Schritt zu tun, ist nun wahrlich keine ungewöhnliche Aussage aus der Hauptstadt. Erst recht keine überraschende. Denn mit nur vier Punkten aus sechs Spielen ist der Saisonstart missglückt.

Hinzu kommen offenbar Unstimmigkeiten mit Millionen-Investor Lars Windhorst, wenngleich dies Hertha-Manager Michael Preetz vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Augsburg bestreitet. Fakt ist aber, dass die letzte Tranche von 100 Millionen Euro von Windhorst verspätet ausgezahlt wird und nicht wie erwartet im Oktober. Warum das so ist, wollte Preetz nicht erklären. In Berlin aber mehren sich Stimmen, dass der Investor mit der Verwendung der gezahlten 274 Millionen Euro nicht zufrieden sei.

FCA-Coach Herrlich verlässt sich nicht auf die Tabelle

Ob diese Thematik auch die Spieler beeinflusst? Darüber wollte FCA-Trainer Heiko Herrlich am Freitag nicht spekulieren. Er konzentriert sich auf seine Mannschaft und die Herangehensweise gegen die Berliner. Blickt man auf die Tabelle, scheint die Sache klar. Der FCA muss der Favorit sein. Dem aber widersprach Herrlich: „Man macht es sich zu einfach, wenn man nur die Tabelle anschaut. Hertha verfügt über einen Kader, der mit sehr viel Qualität bestückt ist. Man hat da sehr viel in die Hand genommen, um diesen Kader zusammenzustellen.“

28 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Tim Groothuis, Witters

Das ja, der sportliche Ertrag aber ist gering. Was auch damit zusammenhängt, dass die Berliner zuletzt in der Schlussphase noch Führungen aus der Hand gegeben haben. „Viele Spiele waren knapp, sie hätten auch anders laufen können. Wir sind gewarnt. Da kommt eine Mannschaft, die drei Punkte mitnehmen will, dagegen wollen wir uns wehren“, sagte Herrlich.

Florian Niederlechner ist beim FC Augsburg wieder einsatzbereit

Und das mit einem Team, das zuletzt überzeugt hat und bei dem überraschend Florian Niederlechner wieder einsatzbereit ist. Nach seiner Bauchmuskelverletzung hatte eine längere Pause gedroht, nun aber ist er seit Donnerstag im Training. „Er steht uns gegen Hertha wahrscheinlich zur Verfügung“, sagte Herrlich. Raphael Framberger dagegen nach seiner Faszienverletzung nicht, auf ihn hofft Herrlich wieder nach der Länderspielpause. Den Rechtsverteidiger ersetzt Robert Gumny. Bei den Berlinern fehlen die defensiven Mittelfeldspieler Lucas Tousart und Santiago Ascacibar. Innenverteidiger Jordan Torunarigha wurde während der Rekonvaleszenz seiner Knöchelverletzung positiv auf das Coronavirus getestet.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen