vor 41 Min.

Der FCA-Talk im Video: War's das mit Koubek im FCA-Tor?

Beim 1:1 gegen Freiburg patzt der Tscheche erneut. Teile des Publikums scheinen die Geduld mit ihm verloren zu haben. Die Situation scheint verfahren.

Das Heimspiel des FC Augsburg gegen den SC Freiburg sollte die Wiedergutmachung für das 0:5-Debakel gegen Eintracht Frankfurt eine Woche zuvor werden. Das klappte nur sehr bedingt: Beim 1:1 gegen die Breisgauer waren die Gäste in weiten Teilen tonangebend, hatten etwa in der ersten Halbzeit 75 Prozent Ballbesitz. Trotzdem wäre sogar ein Sieg dringewesen: Nach einem Fehler der Freiburger Abwehr ging der FCA durch Max in Führung. Dass es am Ende nur zu einem Punkt reichte, lag vor allem an Torwart Tomas Koubek: Der Tscheche ließ einen Freistoß prallen, anstatt ihn festzuhalten. Letztlich landete der Ball im Augsburger Kasten. Erneut patzte der Millionentransfer des FC Augsburg schwer.

Einige Fans des FC Augsburg scheinen endgültig die Geduld mit dem Tschechen verloren zu haben. Dass er kurz darauf einen harmlosen Ball fing, quittierten sie mit höhnischem Applaus. War's das mit Koubek im FCA-Tor? Im FCA-Talk unserer Redaktion plädiert auch unser Reporter Johannes Graf für einen Torwartwechsel. Im Gespräch mit Sportredakteur Florian Eisele sagt Graf: "Momentan ist die Situation so verfahren, die Verunsicherung ist spürbar. Koubek ist einfach kein Rückhalt." Mehr noch: Die Unsicherheit, die der Tscheche ausstrahlt, übertrage sich auf die komplette Defensive, so Graf.

Warum die Führung des FC Augsburg an Koubek festhält, ist unverständlich

Das Verhalten der Führung des FC Augsburg kann Graf in diesem Zusammenhang nicht nachvollziehen: Manager Stefan Reuter und Trainer Martin Schmidt betonten direkt nach Spielende, weiterhin auf Koubek zu setzen. Graf hierzu: "Ich finde es unglaublich, wie viele Fehler sich Koubek leistet. Ich finde es aber auch unglaublich, dass ihm die FCA-Verantwortlichen weiterhin den Rücken stärken." Dass der FC Augsburg den sieben Millionen Euro teuren Neuzugang stärken will, sei generell nachvollziehbar. Chancen, seine Leistung zu stabilisieren, habe Koubek aber nun genügend erhalten. Das Urteil von Graf: "Ich habe bisher keine Besserung gesehen und bin ganz klar für den Torwartwechsel."

Mit diesem Schritt könne man letztlich auch den Druck von Koubek nehmen, der nun bei jedem Spiel unter erhöhter Beobachtung steht. Koubek stellte sich am Samstag nach dem Spiel den Journalisten. Um den Druck seiner hohen Ablösesumme wisse er selber. Der Tscheche betonte aber: "Ich weiß, dass der Verein sieben Millionen bezahlt hat, aber was sind sieben Millionen im Fußball-Geschäft?" (eisl)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen