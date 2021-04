Der FCA feiert gegen Hoffenheim seinen 100. Sieg in der Bundesliga

Plus Der FC Augsburg benötigt seit dem Aufstieg 2011 genau 333 Punktspiele um das runde Jubiläum zu erreichen.

Im 333. Spiel der Bundesliga war es soweit: Der FC Augsburg feierte am Samstag ein rundes Jubiläum. Der 2:1-Heimerfolg gegen die TSG 1899 Hoffenheim war der 100. Sieg in der höchsten Liga. 58 Mal gewann der FCA zu Hause, 42 Mal auswärts.

Der erste Bundesliga-Sieg Auf den ersten Sieg musste der FCA in der ersten Saison bis zum neunten Spieltag warten. Jan-Ingwer Callsen-Bracker erzielte im Spiel beim 1. FSV Mainz 05 am 15. Oktober 2011 in der 88. Spielminute per Elfmeter den 1:0-Siegtreffer für das Team von Trainer Jos Luhukay.

Jan-Ingwer Callsen-Bracker (rechts) feiert mit Axel Bellinghausen Bild: Jan Huebner, dpa

Nach dem 6:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart muss Ex-Trainer Markus Weinzierl gehen

Der höchste Bundesliga-Sieg Der bisher höchste Sieg in der Bundesliga gelang dem FCA am 20. April 2019 zu Hause gegen den VfB Stuttgart mit 6:0. Nach diesem Spiel wurde der VfB-Trainer entlassen. Es war Ex-FCA-Trainer Markus Weinzierl.

Ein deprimierter Markus Weinzierl bei der PK nach dem 0:6 in Augsburg. Bild: Ulrich Wagner

Die längste Siegesserie Die längste Siegesserie gelang dem FCA unter Trainer Markus Weinzierl in der Saison 14/15. Der FCA gewann vom 8. November bis zum 6. Dezember 2014 gegen den SC Paderborn 3:0, beim VfB Stuttgart 1:0, gegen den Hamburger SV 3:1 und beim 1. FC Köln 2:1.

Der Torjäger in der Bundesliga Um zu gewinnen, braucht es Tore. Die meisten Treffer in der Bundesliga erzielte für den FCA bisher Alfred Finnbogason. Der 32-jährige Isländer traf 35 Mal in genau 100 Bundesliga-Spielen, gefolgt von André Hahn mit 24 Treffern (114 Spiele) und Tobias Werner mit 23 (127). Der 35-jährige Werner ist inzwischen Sportdirektor beim FC Carl Zeiss Jena.

Der jüngste Torschütze Kevin Danso war 19 Jahre, einen Monat und 16 Tage jung, als er am 4. November 2017 im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen in der 49. Minute per Kopf den 1:1-Endstand markierte. Es war sein erstes Bundesliga-Tor überhaupt. Derzeit ist Danso, 22, an Zweitligist Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

Kevin Danso köpft gegen Leverkusen sein erstes Bundesligator. Bild: Ulrich Wagner

Der älteste Torschütze Daniel Baier erzielte am 3. November 2019 bei der 2:3-Niederlage gegen Schalke 04 in der 38. Minute die zwischenzeitliche 1:0-Führung. Baier war damals 35 Jahre, fünf Monate und 16 Tage alt.

