08.03.2021

Ein Jahr FCA-Trainer: Heiko Herrlich ist mehr Verwalter als Gestalter

Plus Seit genau einem Jahr ist Heiko Herrlich Trainer des FC Augsburg. Die Kritik an seinem Wirken ist über die Zeit gewachsen, Gründe dafür liefert er selbst. Eine Analyse.

Von Johannes Graf

Vor kurzem zog Heiko Herrlich sein persönliches Jahresfazit – auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hertha BSC: „Das Erste, was mir gekommen ist: Die Zuschauer fehlen“, meinte er. Verständlich, schließlich profitieren Außenseiter – als solcher versteht sich der FC Augsburg trotz zehnjähriger Mitgliedschaft in der Bundesliga meist – mehr als andere von der Unterstützung ihrer Anhänger.

Andererseits würde Herrlich dieser Tage im Stadion wohl nicht viel Zuspruch erfahre: Die uninspirierten Auftritte seiner Mannschaft haben ihn als Trainer zum Zielobjekt umfassender Kritik gemacht. In etlichen Bereichen stagniert die Entwicklung des FCA, tendenziell kommt die Saison bislang einem Rückschritt gleich.

Die Spielidee: Heiko Herrlich weckte Hoffnungen, die nicht eingelöst wurden

Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt als FCA-Trainer stellte Herrlich attraktives Spiel in Aussicht. Sinngemäß hieß es, dass alle Mannschaften, die er bislang trainiert hatte, offensiv agierten und sich zahlreiche Torchancen erspielten. Genau das Gegenteil ist in Augsburg der Fall: Herrlich lässt abwartend verteidigen und versucht mithilfe von ein, zwei Torchancen zu punkten. Er scheint nicht daran interessiert, die Wahrscheinlichkeit eines Treffers durch eigenes Zutun im Angriff zu erhöhen. Ballbesitz ist prinzipiell kein Qualitätskriterium – Dennoch ist es erschreckend, wie sich die FCA-Spieler inzwischen dem Spielaufbau verweigern. Gegen Schwergewichte wie Dortmund, Bayern oder Leipzig mag das nachvollziehbar sein, doch selbst gegen Abstiegskandidaten gibt Herrlich seine destruktive Mauertaktik nicht auf.

Die Philosophie: Herrlichs Handschrift ist bisher nicht zu erkennen

Trainer sollten eine Vorstellung haben, in welche Richtung sie Spieler und Mannschaft entwickeln wollen. Wofür Herrlich steht, lässt sich schwer sagen, eine Philosophie ist bislang nicht auszumachen. Weit mehr ist er Verwalter denn Gestalter. In der vergangenen Spielzeit wurde dies verziehen, denn meist bestimmt das Toreverhindern das Handeln im Abstiegskampf. Aber auch nach einem Jahr Trainingsarbeit ist eine Handschrift nicht zu erkennen. Erfolge auf Verteidigung und Glück aufzubauen, führt auf Dauer zu Stillstand und Rückschritt.

Das Personal: Herrlich scheint teils das Leistungsprinzip zu vernachlässigen

Herrlichs Sicherheitsansatz lässt keinen Spielraum für überraschendes Handeln und Kreativität. Ausdruck dessen ist seine Aufstellung, teils fanden sich gar keine nominellen Angreifer in der Startelf. Der FCA-Trainer vertraut den Ü30-jährigen Strobl, Caligiuri oder Hahn weit mehr als einem Gruezo, Vargas, Richter oder Sarenren Bazee. Dienen die Spiele als Maßstab, scheint Herrlich teils das Leistungsprinzip zu vernachlässigen. Auf Dauer wird dies dazu führen, dass Jungprofis wegen mangelnder Perspektive den Verein verlassen wollen und die Mannschaft überaltert.

Die Außenwirkung: Nach dem Zahnpasta-Fauxpas ist Herrlich vorsichtig geworden

Vor seinem Premieren-Spiel sorgte Herrlich mit seiner Zahnpasta-Affäre für Aufsehen. Auf einer Pressekonferenz hatte der Trainer von seinem Supermarkt-Ausflug erzählt und gegen Quarantäne-Vorgaben der DFL verstoßen. Dieser Fauxpas hat Herrlich vorsichtig werden lassen, seitdem beschränkt er sich in Medienrunden auf knappe Antworten und versucht, möglichst wenig von sich preiszugeben. Kritiker werfen ihm vor, an der Seitenlinie einen leidenschaftslosen Eindruck zu hinterlassen und kaum Einfluss auf seine Mannschaft zu nehmen. Nach dem Spiel in Berlin sprach er davon, dass er sich die Passivität seiner Mannschaft nicht erklären konnte. Augenscheinlich etwas dagegen unternommen hat er während des Spiels aber nicht.

Nur selten gab es für FCA-Trainer Heiko Herrlich Grund zum Jubel. Zuletzt aber ausnahmsweise beim 1:0-Sieg gegen Mainz. Bild: Thorsten Wagner

Die Ziele: Gibt es da noch mehr als den Klassenerhalt?

Unter Herrlich hat der FCA 2020 den Klassenerhalt geschafft, allem Anschein nach wird er mit seiner Truppe 2021 erneut die Liga halten. Die Gegentorflut unter Vorgänger Martin Schmidt hat Herrlich eingedämmt, knappe Erfolge gegen direkte Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg basierten auf kompaktem Verteidigen und einem hervorragenden Torhüter. Aber: Spielerisch macht der FCA seit zwei Jahren Rückschritte.

Stellt sich die Frage, welchen Weg die Verantwortlichen um Präsident Klaus Hofmann im Sommer einschlagen wollen. Soll sich der FCA in der kommenden Saison zum Klassenerhalt verteidigen oder über dieses Ziel hinaus Fortschritte machen? FCA-Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter hat in einem Interview mit unserer Redaktion jedenfalls eine längerfristige Zusammenarbeit mit Herrlich in Aussicht gestellt.

