Einzelkritik: Die schlechteste Note bekommt der Kapitän

Plus Philipp Max übernimmt beim 1:1 gegen Köln das Toreschießen. Dabei hätte ein anderer Spieler die Partie schon in der ersten Hälfte entscheiden müssen. Die Einzelkritik.

Von Robert Götz

FCA-Trainer Heiko Herrlich rotierte zurück. Er nahm fünf Veränderungen gegenüber dem 0:2 gegen Hertha vor und vertraute bis auf Daniel Baier (Mandelentzündung) auf die Startelf, die gegen Schalke beim 3:0-Sieg begann.

Damit machte er fast alles richtig. Der FCA spielte eine überragende erste Hälfte, hätte gegen den 1. FC Köln klar führen müssen und musste sich am Ende mit dem 1:1 (0:0) noch glücklich schätzen. Es gab einen glücklichen und einen tragischen Helden im FCA-Spiel: Philipp Max und Florian Niederlechner.

Andreas Luthe Mit jedem Spiel wird der Torhüter sicherer und stabiler. Strahlte viel Ruhe aus, egal ob bei hohen Bällen oder auch außerhalb des Strafraumes. Rettete nach einer Stunde gegen Jakobs. Hatte keine Chance beim 0:1. Note 2,0

Uduokhai zeigt gegen Köln, warum er sein Geld wert ist

Raphael Framberger Wieder einmal der schnellste Spieler auf dem Platz. Mit seiner Dynamik ist er ein belebendes Element auf der rechten Außenbahn. Hatte in der Defensive mit Ismail Jakobs kaum Probleme und schaltete sich immer wieder nach vorne ein. Nur vor dem 0:1 mit einer kleinen Schwäche. Bügelte diesen Fehler mit der Flanke zum 1:1 aber gleich wieder aus Note 3,0

Tin Jedvaj Nach seiner Pause gegen Berlin lieferte sich der Innenverteidiger hauptsächlich mit Köln-Sturm-Kante Jhon Cordoba packende Duelle. Behielt dabei fast immer die Oberhand. Blieb auch in der zweiten Hälfte konzentriert. Eine der wirklich guten Partien des Kroaten. Note 2,0

Felix Uduokhai Zeigte, warum die rund acht Millionen Euro (Ablöse plus Leihgebühr), die der FCA investiert, um ihn fest unter Vertrag zu nehmen, gut angelegt sein können. Zweikampfstark, gute Passquote, eine abgeklärte Leistung des 22-Jährigen. Note 2,0

FC Augsburgs Philipp Max schießt den Freistoß über die Mauer aufs Tor. Bild: Michael Dalder/Reuters-Pool/dpa

Philipp Max Der Linksverteidiger hatte schon in der ersten Hälfte richtig Stress. Fast ein Dutzend Eckbälle und Freistöße trat er meist brandgefährlich in den Kölner Strafraum. Auch in der Defensive verbessert nach seiner verletzungsbedingten Zwangspause gegen Berlin. Krönte seine Leistung mit dem 1:1 in der 88. Minute. Note 1,5

Rani Khedira Führte den FCA wie schon gegen Hertha als Kapitän aufs Feld. Er machte zwar keine großen Fehler, doch eine Zweikampfquote von weniger als 30 Prozent ist zu wenig als Defensivakteur. Vor dem 0:1 verhielt er sich im Mittelfeld zu passiv. Note 4,5

Carlos Gruezo Stark im Zweikampf und relativ ballsicher. Gab auch nach dem 0:1 nicht auf und marschierte weiter. Note 3,0

Noah Sarenren Bazee holte den Elfmeter für den Augsburg raus, den Florian Niederlechner vergab. Bild: Michael Dalder, dpa

Noah Sarenren Bazee So langsam kommt der Außenstürmer in Fahrt. In der ersten Hälfte der auffälligste Augsburger Offensivakteur. Und das nicht nur, weil er mit seiner Schnelligkeit den Elfmeter gegen Kölns Torhüter Timo Horn herausholte. Auch sonst war der FCA-Spieler ein Aktivposten. Wurde in der 49. Minute in die Zange genommen, da gab es auch schon Elfmeterpfiffe. Note 2,5

Marco Richter Agierte diesmal hauptsächlich auf der Zehner-Position. Legte weite Wege zurück, war im Offensivpressing unheimlich fleißig, aber immer wieder mit leichten Ballverlusten. Note 4,0

Ruben Vargas War bemüht, aber an die Form der Vorrunde kommt er noch nicht heran. Ließ zwar seine Schnelligkeit und seine Wendigkeit immer wieder aufblitzen. Aber da ist mehr drin. Note 4,0

Köln-Keeper Horn zieht FC-Augsburg-Stürmer Niederlechner den Zahn

Florian Niederlechner Das letzte Tor von Niederlechner datiert vom 1. Februar. Und diese Torflaute wollte der Stürmer unbedingt beenden. Er hätte das Spiel in der ersten Hälfte entscheiden müssen. Aber er scheiterte immer wieder am überragenden FC-Torhüter Timo Horn. In der 26. Minute vom Elfmeterpunkt aus, der Schuss war etwas zu unplatziert, und in der 34. Minute mit einem vielleicht zu überhasteten Volleyschuss. Horn zog Niederlechner in diesem Duell den Zahn. Niederlechner musste in der 76. Minute Finnbogason Platz machen. Note 4,0

Alfred Finnbogason Das Comeback des lange verletzten Stürmers . Er kam in der 76. Minute für den unglücklichen Niederlechner, konnte aber keine großen Akzente setzen. Sein letzter Einsatz datierte vom 8. März gegen Bayern München. Es war das letzte Spiel von Trainer Martin Schmidt und das letzte Spiel vor der Corona-Pause.

Eduard Löwen Kam in der 76. Minute für Vargas und hätte dem FCA beinahe die Niederlage eingebrockt. Denn er kümmerte sich beim 0:1 überhaupt nicht um Torschütze Modeste.

Es werden nur Spieler benotet, die länger als 30 Minuten spielten.

