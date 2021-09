Analyse: Der Aufschwung beim FCA ist unverkennbar

Plus Zwar warten die Augsburger noch auf ihren ersten Saisonsieg, das 0:0 in Berlin sollte aber Mut machen.

Ein 0:0 ist nicht gleich ein 0:0. War das torlose Remis des FC Augsburg in Frankfurt noch weitgehend defensiv ermauert worden, spielten die Augsburger nun in Berlin auch durchaus frech nach vorne. Dafür wurden sie, anders als gegen Hoffenheim und Leverkusen, nicht gnadenlos bestraft. Sie verteidigten besser und hatten diesmal auch das Spielglück auf ihrer Seite.