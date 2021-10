Der Saisonverlauf beim FCA erinnert an Weinzierls erste Zeit

Der katastrophale Start in diese Spielzeit wirkt wie eine Blaupause für die ersten Monate mit Weinzierl als Trainer des FC Augsburg. Besteht Hoffnung auf Besserung?

Sommer 2012. Jos Luhukay hatte überraschend seinen Rücktritt als Trainer des FC Augsburg erklärt. Nachdem er mit dem Klub in die Bundesliga aufgestiegen war und die Liga gehalten hatte, suchte er eine neue Herausforderung. Mit dem FCA, so glaubte er, hätte er das Maximum erreicht. Als künftigen Trainer präsentierte der damalige FCA-Vereinsboss Walther Seinsch jedoch keinen Etablierten, sondern einen jungen aufstrebenden Trainer aus Regensburg: Markus Weinzierl erhielt seine Chance, sich auf der Bühne Bundesliga zu beweisen.

Doch die ersten Wochen und Monate hätten für den Liganeuling auf dem Trainersitz kaum schlechter laufen können. Die Hinrunde verlief katastrophal, der FCA holte lediglich neun Punkte. Einmal mehr bewahrheitete sich der Spruch, das zweite Jahr nach dem Aufstieg sei schwerer als das erste. Kaum einer glaubte noch, die Schwaben würden der zweiten Spielzeit in der Eliteliga eine dritte folgen lassen. Man fragte sich nicht ob, sondern wann Weinzierl entlassen würde. Doch der Niederbayer durfte bleiben. Er hielt nicht nur die Klasse, später sollte er im Europapokal für die Höhepunkte der FCA-Historie sorgen.

2013 schaffte der FC Augsburg mit Weinzierl den Klassenerhalt. Und jetzt?

Knapp neun Jahre später stellt sich die Anhängerschaft der Augsburger verstärkt die Frage, ob Weinzierls zweite Zeit beim FCA ähnlich unbefriedigend anlaufen wird. Und ob sie wie einst gut enden wird. Parallelen sind leicht zu ziehen, etliches erinnert an die Anfänge, die Entwicklung wirkt wie eine Blaupause.

Damals wie heute stellte sich die Führungsriege hinter den Trainer. Demonstrativ hat der Vorstandsvorsitzende Klaus Hofmann in der vergangenen Woche auf der Jahreshauptversammlung Weinzierl den Rücken gestärkt. Es gebe „keinen Millimeter Fragezeichen“, meinte Hofmann, solange Weinzierl „Energie ausstrahlt und das Team im Griff“ habe. Der aktuelle Vereinschef verfährt nach Handlungsmustern seines Vorgängers. Wie Seinsch einst auf die schwachen Ergebnisse reagierte, war einmalig in der Bundesliga. Andere Klubs hätten längst ihren Trainer getauscht, Seinsch hielt an Weinzierl fest. Hofmann ist zuzutrauen, diesen Kurs beizubehalten. Auf der JHV sprach er sich für Konstanz auf dem Posten aus, er wird wohl versuchen, mit Weinzierl die Wende zu schaffen. Von einer sorgenfreien Spielzeit ist inzwischen keine Rede mehr, stattdessen zählt nur noch der Klassenerhalt.

Turbulente Monate beim FC Augsburg mit zwei Wechseln auf dem Manager-Posten

Weinzierls erste Monate im Jahr 2012 waren turbulent. Statt des Trainers mussten beim FCA Manager gehen. Der ehemalige FCA-Nachwuchsleiter Manfred Paula hatte erst im Sommer das Erbe von Andreas Rettig angetreten, musste aber im Oktober seinen Arbeitsplatz räumen. Paula wurde durch den ehemaligen Profitorwart Jürgen Rollmann ersetzt. Doch auch dessen Zeit als FCA-Manager war lediglich von kurzer Dauer. Noch vor Jahresfrist übernahm Stefan Reuter als Sport-Geschäftsführer.

Und jetzt? Hofmann hat sich für Weinzierl stark gemacht, Reuter hingegen erwähnte er in seiner Rede auf der Hauptversammlung mit keiner Silbe. Hat ihn weder gelobt noch kritisiert. Nach Informationen unserer Redaktion drängte der Vorstandsvorsitzende im Frühjahr auf eine vorzeitige Rückholaktion Weinzierls, Reuter hingegen wollte bis zur Sommerpause mit dem ehemaligen Trainer Heiko Herrlich weitermachen.

Womöglich muss sich Reuter daher größere Sorgen um seinen Job machen als Weinzierl, sollte der negative Trend nicht in Kürze gestoppt werden. Mainz 05 hat in der vergangenen Saison vorgemacht, dass sich Wechsel in der sportlichen Leitung positiv auswirken können.

Markus Weinzierls Startschwierigkeiten wiederholen sich

Weinzierls Startschwierigkeiten wiederholen sich. Als Trainer von Schalke 04 holte er in den ersten neun Ligaspielen acht Punkte, als Trainer des VfB Stuttgart deren neun. Während er bei diesen Klubs vorzeitig gehen musste, durfte er beim FC Augsburg bleiben. In Weinzierls Premierensaison stabilisierte sich der FCA nach der Winterpause. Als der Trainer ein tragfähiges Gerüst aufgebaut hatte, die Mannschaft zu einer Einheit gefunden hatte und Automatismen griffen, holte er die nötigen Punkte für den Klassenerhalt. Die Geduld und Ausdauer, die die Vereinsbosse damals bewiesen hatten, zahlten sich am Ende aus.