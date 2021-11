FCA-Angreifer Gregoritsch über sein Tor gegen Hertha: „Es ist traumhaft“

Plus Hinter dem Angreifer des FC Augsburg liegen schwierige Monate. Warum das Tor gegen Hertha BSC für den Österreicher und seine Mannschaft so bedeutend war

Ein Moment kann manchmal alles verändern. Rein faktisch, weil nun mal ein großer Unterschied zwischen einem 1:1 und einem 0:1 besteht, zwischen einer Niederlage und einem Unentschieden. Aber auch im übertragenden Sinn. Einen solchen Moment erlebte Michael Gregoritsch im Berliner Olympiastadion, als er den Ball zum 1:1 (0:1)-Endstand ins Tor köpfte. Die siebte Minute der Nachspielzeit war beinahe abgelaufen, ehe er seine Mitspieler und die Fans erlöste. Fredrik Jensen hatte den Ball in den Hertha-Strafraum gehoben, Gregoritsch hatte ihn technisch anspruchsvoll ins Eck geköpft.