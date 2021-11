FCA-Investor David S. Blitzer ist Realist mit einem großen Traum

Plus David S. Blitzer hat sich am FC Augsburg beteiligt. Der Unternehmer fällt seine Entscheidungen datenbasiert. Und trotzdem träumt er davon, dass der FCA auf europäischer Bühne spielt.

David S. Blitzer ist ein Mann der Zahlen. So führt der amerikanische Private-Equity-Manager bei der weltgrößten Beteiligungsgesellschaft Blackstone die Tactical Opportunities Group und kann mit einem Budget von geschätzten 34 Milliarden Dollar kurzfristig Investitionen tätigen, vor allem auf Daten-Analysen basierend.