FCA-Stürmer Hahn vor Spiel gegen Union: „Werden uns in Berlin nicht verstecken“

Plus André Hahn spricht im Interview mit unserer Redaktion über den verkorksten Saisonstart des FCA, seine neuen Trainingsinhalte und das Wiedersehen mit Rani Khedira.

Hallo Herr Hahn, Sie haben im Testspiel gegen Heidenheim nicht gespielt, waren am Freitag nicht im Training. Muss man sich Sorgen für das Spiel gegen Union am Samstag machen?