FC Augsburg

18:22 Uhr

FCA-Trainer Markus Weinzierl sucht die richtige Taktik

Plus Der FC Augsburg hat in der Bundesliga noch nie gegen Bayer Leverkusen gewonnen. Das soll sich am Samstag beim Heimspiel gegen Bayer ändern.

Von Robert Götz

Markus Weinzierl weiß, wie man Bayer Leverkusen schlägt. Mit Schalke 04 gewann der Trainer des FC Augsburg am 28. April 2017 mit 4:1 in Leverkusen. Trotzdem war er am Saisonende seinen Job beim Revierklub los. Groß über seine blau-weiße Vergangenheit will Weinzierl daher nicht mehr reden. Jetzt ist er wieder Trainer des FC Augsburg – und dessen Bilanz gegen Bayer Leverkusen ist grauenvoll. Vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) in der WWK-Arena bestritt man 20 Bundesligaspiele gegeneinander, der FCA siegte noch nie, verlor 13 Partien, in sieben trennte man sich unentschieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen