Niederlechner beklagt den "Angsthasenfußball" des FCA gegen Freiburg

Plus FCA-Torwart Rafal Gikiewicz und Stürmer Niederlechner finden klare Worte nach der 0:3-Niederlage in Freiburg. Die Augsburger Berg- und Talfahrt geht weiter.

Es lief die 78. Minute im Freiburger Dreisamstadion, als Rafal Gikiewicz wieder einmal im wahrsten Sinne des Wortes Kopf und Kragen riskieren musste. Der eingewechselte Ermedin Demirovic traf den Torhüter des FC Augsburg mit dem Ball mitten ins Gesicht. Gikiewicz blieb kurz liegen, schüttelte sich und machte weiter. Am Ende blieb es bei der 0:3 (0:3)-Niederlage gegen den SC Freiburg.