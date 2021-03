vor 17 Min.

FCA-Einzelkritik: Gikiewicz ragt einmal mehr heraus

Plus Der Torhüter zeigt gegen Hertha BSC eine gute Leistung und verhindert lange Zeit die Niederlage, andere Spieler des FC Augsburg enttäuschen hingegen.

Von Johannes Graf

Gegen Hertha BSC hat der FC Augsburg einen Punktgewinn verpasst. Durch das 1:2 (0:1) endete der kurze Aufwärtstrend des Fußball-Bundesligisten, zuvor hatte er vier Zähler in zwei Spielen geholt. Die Spieler des FCA in der Einzelkritik.

Rafal Gikiewicz: Der „König von Köpenick“ kehrte in seine ehemalige Wahlheimat Berlin zurück. Trat gar königlich auf, indem er reihenweise Torchancen der Hertha-Angreifer zunichte machte. Ärgerte sich über Unzulänglichkeiten seiner Vorderleute und war bei beiden Gegentreffern chancenlos. Note 2,0

Raphael Framberger: Eilte in irrem Tempo die Linie entlang und grätschte hinter jedem Ball her. Wirkte dabei mitunter ungestüm, wendete auf seiner rechten Abwehrseite aber einigermaßen Schaden ab. Erstaunlich, dass er das bei seiner Spielweise ohne Gelbe Karte tat. Note 3,5

Jeffrey Gouweleeuw: War in diesem Spiel extrem gefordert, weil die beiden Angreifer Piatek und Córdoba ungemein wuchtig agierten. Gouweleeuw spielte in Summe ordentlich, dennoch kamen Berlins Stürmer regelmäßig zu Torabschlüssen. Feine Flanke vor Niederlechners Kopfball an den Pfosten. Note 3,0

Felix Uduokhai: Vor dem Ausgleich durch Piatek fehlte die Abstimmung mit Linksverteidiger Pedersen, Herthas Darida stieß in die Lücke und nutzte den Raum zu seiner exzellenten Vorarbeit. Behielt in brenzligen Situationen die Ruhe, doch auch er konnte nicht jegliche Gefahr fürs eigene Tor abwenden. Note 3,0

FCA-Spieler Mads Pedersen wirkt gegen Hertha BSC mehrmals überfordert

Mads Pedersen: In den vergangenen Wochen mit sehr ordentlichen Auftritten, diesmal in etlichen Szenen überfordert. In der ersten Spielhälfte narrte ihn Zeefuik, später Lukebakio. Der Däne kam des Öfteren einen Schritt zu spät und stand kurz vor einem Platzverweis. Zudem verursachte er den entscheidenden Strafstoß, indem er unbedacht Tousart auf den Fuß trat. Note 5,0

Tobias Strobl: Unter Trainer Herrlich bleibt er absolute Stammkraft im Mittelfeld. Leitete mit einem langen Pass auf Hahn die frühe Führung ein. Darüber hinaus enttäuschend. Ihm fehlte die Aggressivität in den Zweikämpfen und Tempo. Zudem versäumte er es, bei einer Freistoßflanke im Berliner Strafraum zum Ball zu gehen. Die Chance zum Treffer hatte sich geboten. Note 4,5

Rani Khedira: In Abwesenheit seines verletzten Bruders Sami fiel das Brüderduell aus. Verrichtete gewohnt unauffällig seine Arbeit im defensiven Mittelfeld. Wie seinen Kollegen gelang es ihm nicht, den Spielaufbau der Berliner entscheidend zu unterbinden. Zudem diente er bei eigenem Ballbesitz zu selten als Anspielstation. Note 4,0

Laszlo Benes: Hat bislang zwei Bundesligatore erzielt, beide Male gegen Hertha BSC. Bei seinem Premierentor für den FCA zeigte er, welch technisch versierter Spieler er ist. Versuchte wiederholt, Bälle festzumachen und für Entlastung zu sorgen. Wirklich gelungen ist ihm dies nach dem frühen Treffer selten. Ihm fehlte die Unterstützung durch nachrückende Kollegen. Note 3,0

Daniel Caligiuri: Steckt inzwischen in einem ausgewachsenen Formtief und wirkt überspielt. In etlichen Szenen fehlte dem Routinier die Handlungsschnelligkeit. In der Vorrunde war seine große Stärke, Bälle zu halten, jetzt verliert er diese postwendend. Ihm droht gegen Mönchengladbach ein Platz auf der Ersatzbank. Note 5,0

André Hahn leistete das größte Laufpensum des FC Augsburgs

André Hahn: Trainer Herrlich schätzt am Angreifer, dass er in jedem Spiel aufopferungsvoll kämpft und leidenschaftlich agiert. In Berlin dadurch dokumentiert, dass er der Augsburger mit dem größten Laufpensum war (11,68 Kilometer). Für einen weiteren positiven Wert in der Statistik des Spiels sorgte seine Vorlage zum 1:0. Wird sich den Mund abwischen und im nächsten Spiel wieder aufopferungsvoll kämpfen. Note 3,0

Florian Niederlechner: Diesmal tat ihm der Torhüter nicht den Gefallen, ihm den Ball zum Torgeschenk zu überreichen. Hatte Pech, als der Ball nach seinem Kopfball nur den Weg an den Pfosten nahm. Wirkte engagiert, kam aber selten in gefährliche Strafraumsituationen. Note 4,0

Marco Richter (74. für Benes): Weiterhin in der Rolle des Ersatzspielers, bislang bedeutet die Saison für den Angreifer ein Rückschritt. Könnte nach den schwachem Auftritt Caligiuris gegen Mönchengladbach eine Startelfchance erhalten.

Michael Gregoritsch (83. für Niederlechner): Mit der Verpflichtung von Benes im Winter sind seine Chancen auf Startelfeinsätze nochmals gesunken. Spielt in den Überlegungen Herrlichs nur noch selten eine Rolle.

Ruben Vargas (89. für Khedira): Siehe Marco Richter.

Noah Sarenren Bazee (90. für Hahn) Kam in den letzten Minuten zu seinem vierten Kurzeinsatz in dieser Spielzeit.

Es werden nur Spieler benotet, die länger als 30 Minuten im Einsatz waren.

