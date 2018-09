21:24 Uhr

FCA-Einzelkritik: Note 6 für Keeper Fabian Giefer FC Augsburg

Das Heimspiel gegen Werder Bremen entscheidet ein Fehler des FCA-Torhüters. Diese Noten verdienten sich die Augsburger Bundesligaprofis.

Von Johannes Graf

Gekämpft, gearbeitet - und durch einen individuellen Aussetzer alles verloren: Der FC Augsburg hat gegen Werder Bremen eine schmerzhafte Niederlage kassiert. Schuld am entscheidenden Gegentreffer war ausgerechnet FCA-Keeper Fabian Giefer, der durch einen katastrophalen Patzer den Grundstein für die drei Punkte der Bremer legte. Die FCA-Spieler in der Einzelkritik:

Bittere Pleite gegen Werder Bremen - so schneiden die FCA-Profis in der Einzelkritik ab

Fabian Giefer Stand nach seinen beiden folgenschweren Missgeschicken in Mainz unter besonderer Beobachtung. Wirkte in der Anfangsphase nach einem Rückpass unsicher. Hatte bei beiden Gegentreffern keine Abwehrchance. Dann kam die 75. Minute. Giefer ließ eine harmlose Hereingabe unter dem Körper durchrutschen und verschuldete erneut einen Gegentreffer, der eine Niederlage zur Folge hatte. Note 6

Fabian Giefer entschied das Spiel zu Ungunsten des FC Augsburg. Bild: Ulrich Wagner

Jeffrey Gouweleeuw Bleibt mit seiner souveränen Art ein Stabilisator in der Augsburger Abwehr. Zweikampfstark, indem er bereits bei der Ballannahme seinem Gegenspieler den Ball vom Fuß raubt. Sicher im Passspiel - auch bei weiten Schlägen. Ärgerte sich über Fehler seiner Mitspieler. Durfte er auch, weil er selbst keine produzierte. Note 2,5

Rani Khedira Im Alter trennten ihn und Claudio Pizarro über 15 Jahre, auf dem Platz nur wenige Zentimeter. Der Augsburger und der Bremer lieferten sich packende Duelle. Leitete Koos Treffer mit einem gelungenen Flugball ein. In der zweiten Hälfte rückte er ins Mittelfeld und schaltete sich in das Offensivspiel ein. Meist allerdings wirkungslos. Note 3,5

Philipp Max mit starkem Spiel

Raphael Framberger Sein bisher letztes Spiel hatte er im Februar gegen Dortmund bestritten, danach fiel er wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk aus. Versuchte sich auf der rechten Seite offensiv einzubringen, indem er Flankenläufe startete und den Ball nach innen schlug. Verlor vor dem 0:1 einen entscheidenden Zweikampf an der Außenlinie. Note 4,0

Daniel Baier Zweifelsohne eine besondere Begegnung für den Kapitän. Er bestritt sein 300. Pflichtspiel sowie sein 250. Bundesligaspiel für den FCA. Bereits nach fünf Minuten sah er Gelb, weil er sich verbal nicht zurückhalten konnte. Konzentrierte sich in der Folge auf seine Aufgaben im zentralen Mittelfeld und spielte manch gelungenen Außenristpass. Note 3,0

Ja-Cheol Koo Zunächst nicht so präsent wie zuletzt in Mainz, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte allerdings mit einer sensationellen Aktion: Annahme mit der Brust, Schuss aus der Drehung, Tor. Der einfachere Treffer wäre der in der 62. Minute gewesen, doch der Südkoreaner jagte den Ball aus wenigen Metern neben das Gestänge. Musste nach 65 Minuten mit Knieverletzung vom Rasen. Note 3,5

Philipp Max Eine Partie nach dem Geschmack des Linksverteidigers, weil er weniger in der Defensive gebunden war und sich wiederholt in den Angriff einschalten konnte. Hätte so beinahe einen Treffer von Gregoritsch vorbereitet. Trat dann selbst als Torschütze in Erscheinung, als er aus kurzer Distanz ausglich. In München werden andere Qualitäten gefragt sein. Note 2,5

FC Augsburg gegen Bremen: Gregoritsch im Pech, Richter kann nicht überzeugen

André Hahn Wirkte bedeutend aktiver als in den Begegnungen zuvor, war viel in Bewegung, mal auf der linken, mal auf der rechten Angriffsseite zu finden. Kurz vor dem Halbzeitpfiff in aussichtsreicher Position, sein Schuss wurde aber geblockt. Nutzte nach der Pause seinen Freiraum zu einer präzisen Torvorbereitung. Darüber hinaus mit wenig Impulsen im Angriff. Note 4,0

Michael Gregoritsch Einmal mehr als zentraler Angreifer aufgeboten. Verbuchte die ersten Augsburger Torchancen für sich, als er rechts neben das Tor schoss und mit einem Freistoß an Bremens Torhüter Pavlenka scheiterte. Beweglich, immer anspielbar und Doppelpass freudig. Hatte kurz vor Schluss mit einem Kopfball an den Pfosten Pech. Note 3,0

Marco Richter In Mainz wirkte er nicht so frisch, auch diesmal war sein Auftritt nicht überzeugend. Verhedderte sich oft in der Bremer Abwehrreihe, leistete sich manche überhastete Aktion. Noch vor der Pause nahm Trainer Baum ihn vom Feld. Muss fürchten, dass er von Caiuby aus der Startelf gedrängt wird. Note 5,0

Caiuby (41. für Richter) Knüpfte an seinen engagierten Auftritt in Mainz an, auch wenn ihm nicht alles gelang. Demonstrierte seine Kopfballstärke, indem er Koos Anschlusstreffer auf diese Weise vorbereitete. Belebte die Offensive spürbar, leistete sich aber ebenso Abspielfehler. Dennoch: Wieder ein Kandidat für die Startelf. Note 3,5

Moravek (66. für Koo) Wird wiederkehrend von Verletzungen zurückgeworfen. In einen gewissen Spielrhythmus zu gelangen, ist ihm nicht vergönnt. Ersetzte den verletzten Koo, agierte aber weitaus unauffälliger als sein Vorgänger im zentralen Mittelfeld.

Sergio Córdova (81. für Khedira) Kommt derzeit nicht über den Status eines Einwechselspielers hinaus. Liefert allerdings auch keine Argumente, warum sich daran etwas ändern sollte. Hatte keine nennenswerte Szene in der Schlussphase.

Am Boden: FCA-Stürmer Sergio Córdova nach der Augsburger Pleite gegen Werder Bremen. Bild: Ulrich Wagner

Es werden nur Spieler bewertet, die mehr als 30 Minuten im Einsatz waren.

