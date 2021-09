Blamage im Breisgau: Der FCA ist auf der Dreisam-Party nur Getränkelieferant

Beim letzten Spiel im Dreisamstadion ist der FCA ein angenehmer Gast und lässt sich 0:3 abwatschen. Union-Präsident Zingler vergleicht den FCA mit RB Leipzig.

Mit großen Vorsätzen war der FCA zum letzten Spiel im Freiburger Dreisamstadion gereist: Die Party des SC, der gegen Augsburg das letzte Spiel vor dem Umzug in die neue Arena machte, sollte empfindlich gestört werden. Statt zum Partycrasher mutierte der FC Augsburg aber zum Getränkelieferanten. Nach einer guten Stunde stand es bereits 3:0 für die Gastgeber. Das Ergebnis hätte locker noch höher ausfallen können.

In der Viererkette, dem FCA-Podcast unserer Redaktion, diskutieren diesmal Robert Götz und Florian Eisele die Ereignisse im Breisgau. Eine Erkenntnis: Der Auftritt des FCA an diesem Sonntagabend ist ein Rückfall in dunkelste Zeiten - und Teil eines Musters. Denn war der FC Augsburg früher dafür bekannt, sich niemals wehrlos zu ergeben, kommen saft- und kraftlose Auftritte dieser Art mittlerweile regelmäßig vor. Austreiben konnte das bisher keiner der Trainer, die zuletzt in Augsburg wirkten - von Manuel Baum über Martin Schmidt bis hin zu Heiko Herrlich und nun Markus Weinzierl.

Tritt der FCA gegen eine Top-Mannschaft wie den BVB am Wochenende ähnlich lasch auf, lässt das Schlimmstes vermuten - vor allem, weil sich Dortmund für die Niederlage gegen Mönchengladbach revanchieren will.

Dirk Zingler, President des 1. FC Union Berlin. Foto: Andreas Gora/dpa

Union-Präsident Zingler greift den FC Augsburg an: "FCA das kleine RB"

Misstöne kamen aus FCA-Sicht an diesem Wochenende nicht nur aus Freiburg, sondern auch aus Berlin. Dirk Zingler, Präsident von Union Berlin, griff den FCA scharf an. "Leipzig und Augsburg ist noch eine viel schlimmere Kategorie als Wolfsburg und Leverkusen", sagte der Funktionär mit Hinblick auf die 50+1-Regel, mit der die Rolle von Investoren geregelt werden sollen. Investoren wie FCA-Präsident Klaus Hofmann, der beim FCA sowohl Chef des Investorenpools ist als auch innerhalb des Vereins der starke Mann ist. Das wiederum verleitete Zingler zu der Aussage: "Augsburg ist für mich das kleine RB".

Warum Zingler in Teilen mit seiner Kritik einen richtigen Punkt anspricht, in der Summe aber deutlich über das Ziel hinausgeschossen ist und auch die Vorgänge in seinem eigenen Klub genauer untersuchen sollte - das ist in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

