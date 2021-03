03:00 Uhr

FCA-Stürmer Finnbogason setzt auf Sieg Islands gegen DFB-Elf

Exklusiv Der isländische Nationalspieler Alfred Finnbogason rechnet sich Chancen gegen die deutsche Nationalmannschaft aus. Die suche momentan nach ihrer Identität.

Von Marco Scheinhof

tionsspiel von Island gegen Deutschland in Duisburg zu schlagen. „Wenn man die letzten Ergebnisse sieht, ist es nicht mehr die Maschine, die es vor ein paar Jahren war“, sagte Finnbogason unserer Redaktion. „Jede Mannschaft, die die Spitze erreicht hat, hat eine Phase, in der es schwieriger wird“, erklärte er. „Deutschland sucht momentan ein bisschen seine Identität“, fügte der 32-Jährige hinzu. „Es kommen junge Spieler nach, manchmal passt die Harmonie in der Mannschaft dann nicht mehr so.“

FCA-Profi Alfred Finnbogason wird das Spiel von der Couch aus verfolgen

Allerdings sei die deutsche Nationalelf noch nie so schwer einzuschätzen gewesen wie derzeit, erklärte der Isländer. Finnbogason hofft für sein Team auf einen der ersten beiden Plätze in der Qualifikationsgruppe. „Wir wissen, wie toll es ist, bei einem großen Turnier dabei zu sein, zweimal ist uns das zuletzt gelungen“, sagte er. „Da ist noch immer der Hunger, das wieder zu erleben.“

Die Erfolge der vergangenen Jahre haben dem Fußball in Island einen weiteren Push verliehen. Die Nationalspieler sind die großen Helden. Finnbogason aber sagt: „Bei uns gibt es nicht diese Superstarkultur. Man hat seine Ruhe, keiner stört dich. Im Alltag in der Stadt ist es ganz entspannt.“ Das Spiel am Donnerstag muss der Augsburger Profi wegen einer Verletzung auf der Couch verfolgen. „Ich gehe davon aus, dass ich zu Hause den isländischen Sieg genießen werde“, sagte Finnbogason. Er hoffe, dass er nach der Länderspielpause wieder näher an den Augsburger Kader rücken könne. „Es ist eine schwierige Verletzung an der Wade, ich hatte immer wieder kleinere Rückschläge“, sagte er. „Die vergangene Woche war aber sehr positiv. Es gibt Licht am Ende des Tunnels.“

