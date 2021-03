03:00 Uhr

FCA-Torwart Gikiewicz: „Ohne Trainer gewinnen wir kein Spiel“

Plus Augsburgs Torwart spricht über die Vorkommnisse in der FCA-Kabine während der Pause im Spiel gegen Mönchengladbach und seine Zettel am Kühlschrank.

Von Marco Scheinhof

Herr Gikiewicz, wie groß war die Erleichterung nach dem Sieg gegen Mönchengladbach?

Rafal Gikiewicz: Wir wussten, dass wir gegen einen Champions- League-Gegner mit großer Qualität spielen. Wir haben die drei Punkte glücklich geholt, wenn man die Gladbacher Großchancen sieht. Vor allem die zweite Halbzeit war aber sehr gut, mit aber auch gegen den Ball. In unserer Situation sind die drei Punkte Gold wert, aber wir müssen weiter trainieren und marschieren.

Die erste Halbzeit gegen Gladbach war noch enttäuschend, dann wurde es besser. Auch weil es in der Kabine laut wurde, als Trainer Heiko Herrlich noch gar nicht da war. Was ist da genau passiert?

Gikiewicz: Ich habe nach dem Spiel in den Medien gelesen, dass wir gar keinen Trainer mehr brauchen. Das ist völliger Quatsch. Ich bin seit sieben Jahren in Deutschland und bei jedem Verein ist es so, dass die Spieler in der Pause erst einmal alleine in der Kabine sind. Die Trainer analysieren schnell die erste Halbzeit, bevor sie zur Mannschaft kommen. So war es auch am Freitag. Heiko Herrlich kam nach ein paar Minuten rein und hat uns gezeigt, was gut und schlecht war und was wir besser machen wollen.

Die erfahrenen FCA-Spieler haben das Wort ergriffen

Was war bis dahin passiert?

Gikiewicz: Da waren wir Spieler unter uns, das ist nichts Neues oder ungewöhnlich. Die erfahrenen Spieler sprechen dann. Wir haben gesagt, dass das in der ersten Halbzeit kein Bundesliga-Niveau war. Wir müssen besser spielen. Es stand noch 0:0, wir hatten noch alles selbst in der Hand.

Aber es wurde richtig laut dabei?

Gikiewicz: Ich weiß nicht, was für Sie laut ist. Ich bin oft laut und sage meine Meinung. Wir hatten vor der Pause Glück, dass wir kein Gegentor bekommen haben. Wir haben gesagt: Es ist Freitagabend, eine perfekte Uhrzeit und ein toller Gegner. Lasst uns rausgehen und versuchen, das Spiel zu gewinnen. Nach der Pause haben wir eine Topreaktion gezeigt. Ich weiß nicht, warum einige Medien oder Menschen oft Probleme suchen oder nur das Negative sehen. Nach einem 3:1 gegen Gladbach müsste die Stimmung besser sein. Es werden aber nur negative Sachen gesucht. Ohne Trainer werden wir kein Spiel gewinnen. Und es ist auch so, dass nicht der Trainer die Fehler macht, die machen wir auf dem Platz.

FCA hat eine gute Mentalität und Herz gezeigt

War die zweite Halbzeit auch deshalb so wichtig, weil die Mannschaft gesehen hat, dass mit Überzeugung und Mut solche Leistungen möglich sind?

Gikiewicz: Die Leistung in der zweiten Halbzeit war gut. Wir hatten viele Umschaltmomente in der Offensive. Nach der Niederlage zuvor in Berlin haben wir eine gute Mentalität und Herz gezeigt. Aber die Saison ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Wir nehmen die Punkte gerne mit, haben aber noch neun Sprints vor uns.

Die Mannschaft hat in dieser Saison gezeigt, dass sie gegen Spitzenteams punkten kann.

Gikiewicz: Sechs Punkte gegen Union, vier gegen Gladbach, drei gegen Dortmund, das ist ordentlich. Union spielt eine starke Saison und verliert fast nie zu Hause. Wir haben aber auch Punkte gegen nicht so starke Gegner verloren. Vielleicht weil wir da nicht so bereit waren. Da müssen wir uns noch mehr fokussieren. In Freiburg wird es am Sonntag auch nicht einfach zu gewinnen. Aber das Trainerteam hat einen guten Plan und wir wissen, was wir machen wollen.

Gikiewicz und das Glück bei Elfmetern

Gegen Mönchengladbach gab es wieder einen Elfmeter gegen den FCA, die häuften sich zuletzt. Woran liegt das?

Gikiewicz: Wir machen zu viele Fehler. Aber nicht nur Einzelne, sondern alle elf auf dem Platz. Ich hoffe, dass wir jetzt bis zum Saisonende keinen Elfmeter mehr gegen uns bekommen.

Dabei ist Ihre Quote gar nicht so schlecht. Drei gingen nicht rein: Gegen Union parierten Sie, Dortmunds Haaland schoss an die Latte und Gladbachs Stindl vorbei.

Gikiewicz: Da hatten wir natürlich auch ein bisschen Glück. Das braucht man aber auch, wenn man einen Elfmeter halten will.

Wie bereiten Sie sich auf Elfmeter gegen sich vor?

Gikiewicz: Ich bekomme immer eine Analyse von unserem Torwarttrainer. Am Spieltag sitzen wir nach dem Mittagessen kurz zusammen und reden darüber. Jeder sagt seine Meinung, dann fällt die Entscheidung, in welches Eck ich gehen möchte. Bei Stindl haben wir uns für die linke Ecke entschieden, weil wir dachten, er schießt einen scharfen Ball mit der Innenseite. Dann trifft er aber den Ball nicht richtig und er geht rechts vorbei. Damit bin ich auch glücklich.

Gikiewicz mit großen Ambitionen für die neue Saison

Wie wohl auch über Ihre Saison, die bislang sehr stark ist.

Gikiewicz: Die Saison ist noch nicht vorbei. Auf der einen Seite bin ich zufrieden bisher, auf der anderen aber nicht. Wir haben aus Sicht eines Torwarts zu viele Gegentore und zu wenige Spiele zu null. Auch in der Tabelle bin ich sehr ambitioniert. Mein Ziel waren von Anfang an 40 Punkte plus. Jetzt haben wir 29 Punkte und zum Glück ein bisschen Luft nach unten.

Wie sehen Sie die Entwicklung beim FCA in dieser Saison?

Gikiewicz: Wir haben viel mehr Qualität, als es momentan die Tabelle zeigt. Wir müssten sechs, sieben Punkte mehr haben. Dann gäbe es auch die Kritik am Trainer oder an uns Spielern wegen der Leistung nicht. Zwei Punkte mehr gegen Leverkusen, einer mehr in Berlin, dann hätten wir schon 32. Stuttgart hat im Vergleich 36 Punkte und dort ist Europa das Thema. Wir müssen dagegen weiter nach unten schauen. Ich hoffe, dass wir nach dem Sieg gegen Gladbach den Kopf frei und mehr Mut haben, jetzt besser mit dem Ball nach vorne zu spielen. Das ist der Schlüssel. Wir müssen als Mannschaft auf dem Platz besser funktionieren, dann können wir jeden Gegner schlagen.

Welche Ziele haben Sie noch mit dem FCA?

Gikiewicz: In dieser Saison müssen wir in der Liga bleiben. Nächste Saison will ich aber ambitionierter sein und eher nach oben schauen. Ich habe keine Lust, jede Saison bis zum Schluss im Abstiegskampf zu stecken. Wir haben genug Qualität, einen guten Trainer und einen guten Sportdirektor. Der FCA ist ein stabiler Verein.

Die EM bleibt das große Ziel vom FCA-Torwart

An Ihrem Kühlschrank hängen Zettel mit Ihren Zielen für die Saison. Konnten Sie schon welche abnehmen?

Gikiewicz: Ich habe bisher nur einen geschafft mit den sechs Punkten gegen Union Berlin. Ich will jedes Ziel schaffen, muss dafür aber noch hart arbeiten.

Die EM-Teilnahme ist auch ein solches Ziel. Jetzt wurden Sie aber wieder nicht nominiert für die anstehenden Spiele. Sind Sie sehr enttäuscht?

Gikiewicz: Ich war nicht überrascht. Ich weiß, was es heißt, wenn ich die vergangenen zwei Wochen keinen Kontakt zum Nationaltrainer hatte. Ich akzeptiere die Entscheidung. Mein Beruf ist in Augsburg. Mit guten Leistungen jede Woche habe ich eine Chance von ein paar Prozent. Bis zur EM sind es noch 98 Tage. Genug Zeit, zu zeigen, was ich kann.

Aber das Ziel EM bleibt?

Gikiewicz: Es kann noch viel passieren. Wir leben noch immer in der Pandemiezeit. Man weiß nie, welches Ergebnis der nächste Test bringt. Ich habe noch immer den Traum. Niemand kann mir sagen, dass das Thema Nationalmannschaft vorbei ist. Ich habe das noch immer in meinem Kopf. Es ist kein Argument, dass ich schon 33 Jahre bin. Wichtig ist, was man Woche für Woche auf dem Platz zeigt.

FCA-Torwart drückt Landsmann Lewandowski die Daumen

Dann wäre es für Sie auch in Ordnung, als Nummer drei bei der EM zu sein?

Gikiewicz: Für mich ist die Nominierung ein Traum. Wenn das klappt, bedeutet das, dass ich in diesem Moment unter den besten Torhütern von Polen bin. Wer spielt, ist dann Trainerentscheidung. Ich weiß natürlich auch, bei welchen Klubs Szczesny und Fabianski sind. Ich spiele aber auch in einem Bundesligaverein und Augsburg ist nicht so klein. Ich will einfach bei den besten Spielern aus Polen dabei sein.

Zum Beispiel auch mit Bayern Münchens Robert Lewandowski, der bald einen Rekord von 40 Toren aufstellen kann. Gelingt ihm das?

Gikiewicz: Ich wünsche ihm, dass er diesen Rekord vor dem letzten Spiel schafft. Sonst wird es gegen uns schwierig für ihn (lacht). Er ist der derzeit beste Stürmer der Welt, er trifft jedes Wochenende. Mich würde es freuen, wenn ein polnischer Spieler diesen Rekord schafft.

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen